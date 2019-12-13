Кремлевский вождь 3 Игорь Эйдман

13.12.2019, 18:33

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Игорь Эйдман

Путинское государство двулично и потому неизбежно рухнет.

Кто только не высмеял путинские разглагольствования о том, что если сурово не наказывать за брошенные в полицейских пластиковые стаканчики, граждане обязательно "стрелять начнут и громить магазины". А ведь это высказывание выдает целую политическую философию. Я бы назвал ее "философией вертухаев".

Глава государства, руководствующийся такой философией, смотрит на людей, как вертухай — на потенциальных нарушителей режима, которых при каждом лишнем шевелении надо бить по морде, а то отобьются от рук и начнут беспредельничать: "шаг влево, шаг вправо — побег, прыжок на месте — провокация". Именно так вел себя по отношению к подданным Сталин. На этот образец поведения "сурового государя" ориентируется и Путин.

Путин и его окружение судят о людях по себе и исходят из собственного опыта бандитского Петербурга 90-х. Они убеждены, что миром правит насилие и страх. Поэтому все эти европейские истории про общественные договора кажутся им нелепыми.

Путинское государство двулично. Для рядовых граждан оно — суровый де-местровский палач. А для "своих", для кремлевской олигархии — заботливая кормилица, неиссякаемый источник благ. У российской "элиты" есть государственная лицензия на преступления. Ей, в отличие от населения, все позволено.

Такое кричащее противоречие угрожает экономике и может стать причиной будущих общественных катаклизмов. Попробуем применить логику Путина к его же окружению: сегодня они воруют миллиардами, и им за это ничего нет, значит завтра будут воровать триллионами. Однако его больше беспокоят метатели пластиковых стаканчиков, именно их он старается показательно покарать. Безнаказанность элиты при мощном полицейско-бюрократическом давлении на граждан — бомба замедленного действия под путинским режимом.

Игорь Эйдман, «Главред»