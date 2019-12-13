Медики: Яблоки, цитрусовые и имбирь укрепляют иммунную систему 1 13.12.2019, 19:12

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Зимой особенно важно ввести эти продукты в рацион.

Медики советуют ввести в рацион яблоки, имбирь и цитрусовые. В осенне-зимний период названные продукты укрепят иммунную систему организма и уберегут от простудных заболеваний, пишет orthodox.od.ua.

Чеснок встречается на каждой кухне, при его добавлении блюда получаются вкуснее и ароматнее. Вместе с тем, отмечена большая польза от него при ОРВИ. Апельсины, лимон, мандарины, лайм и грейпфрут необходимо употреблять из-за содержащегося в них витамина C. Происходит укрепление иммунитета, данные продукты борются с инфекцией, воздействуя на клеточном уровне, что очень важно в период холодов. Цитрусовые можно есть в сыром виде или выжимать из них сок. Крайне полезен имбирь, так как он активизирует защитные силы организма, помогая подавить воспалительные процессы. При этом уменьшается головная боль и уходит ощущение тошноты. Из корня готовят чай, в который добавляют мёд. Нужно есть яблоки из-за находящегося в них антиоксиданта кверцетина, уменьшающего микробную среду.

Рекомендуется ввести в рацион куркуму. Пряность эффективна при лечении заболеваний суставов и способна снимать мышечные боли, вызванные физическими нагрузками. Названную пищевую добавку допускается использовать при отсутствии на неё аллергической реакции.