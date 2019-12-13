Проблема выбора Кремля 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.12.2019, 19:35

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Обложили, как говорится, со всех сторон.

После того как Кремлю не удалось интегрировать решение газовых вопросов в общую повестку "Нормандского саммита", Сергей Лавров в срочном порядке вылетел в США для проведения серии встреч, с госсекретарем Майком Помпео и президентом Дональдом Трампом.

Официальными повестками поездки стали: обсуждение двухсторонних отношений между РФ и США, ситуации в Сирии и Украине и прочие насущные проблемы, но всё же это лишь ширма для главной темы — санкций против "Северного потока-2".

Сенат США в данный момент, как никогда ранее, близок к введению санкций против "Северного потока – 2", а вопрос с транзитом через ГТС Украины до сих пор вынуждает Кремль играть по правилам Запада.

Обложили, как говорится, со всех сторон. Поэтому пусть и "через не хочу", с США приходится договариваться.

Изначально были предположения, что явление "на поклон" Сергея Лаврова в Белый дом может вылиться в успех для "потока", но полным фиаско для внешней политики Кремля, так как РФ ради спокойствия газопровода придётся пойти на целый ряд геополитических уступок, которые пошатнут российские позиции в том или ином регионе.

Так и выходит. Сегодня стало известно, что Белый дом выставил на торги — Венесуэлу.

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Кремля признать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы и прекратить оказывать поддержку "диктатору автобусного парка" Николасу Мадуро.

Для путинской РФ такой шаг и вправду сравним с геополитической катастрофой, ведь Венесуэла является не только одним из крупнейших должников РФ, но и её компании находятся под контролем российских монополий, а действующее правительство марионеточно и подконтрольно Кремлю.

Помимо этого всего, Венесуэла ещё и выгодный плацдарм для РФ, находящийся под самым боком у США и позволяющий оказывать влияние в регионе.

И вот теперь встаёт проблема выбора:

— либо Мадуро с его бесконечной потребностью поглощать всё новые и новые кредиты от покровителей, но с выгодным геополитическим плацдармом для демонстрации "величия" и транспортировки наркотиков из Колумбии в российский МИД;

— либо "Северный поток 2", который уже съел миллиарды долларов в процессе строительства и может не принести даже минимальной прибыли, хоть в каком-то гипотетическом будущем.

Выбирать придется что-то одно. Причём времени, чтобы посидеть и обдумать — нет. Белый дом долго ждать не станет и может в итоге оставить "Сказочного НацДеда" у разбитого корыта.

Телеграм-канал «Запретное мнение»