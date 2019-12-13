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Лучший футбольный клуб Европы принял важное решение по главному тренеру

  • 13.12.2019, 20:14
Лучший футбольный клуб Европы принял важное решение по главному тренеру
Юрген Клопп

Решение связано с контрактом Юргена Клоппа.

Английский "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новый контракт немецкого наставника с клубом будет действовать до лета 2024 года.

"Когда в 2015 году меня пригласили в "Ливерпуль", то я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу. Теперь я знаю, что даже не понимал насколько", - сказал Клопп.

В прошлом сезоне мерсисайдцы под руководством Клоппа стали лучшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов. В начале нынешнего сезоне "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА.

"Ливерпуль" гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.


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