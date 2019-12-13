Когда ставить елку на Новый год 2020 2 13.12.2019, 20:16

Эксперты назвали благоприятные даты.

Ставить елку или нет – дело сугубо индивидуальное, но «Главред» предлагает разобраться, когда ставить елку 2020 и когда наряжать новогоднюю красавицу.

Когда принято ставить елку

Единого мнения, в какой день ставить елку, не существует – все зависит от вашего желания. По традиции, сама подготовка уже осуществляется в начале декабря.

По фэншую ставить елку предлагается в день зимнего солнцестояния – 22 декабря, так как этот день оказывает достаточно сильное влияние на все сферы жизни человека.

Еще одна благоприятная для украшения елки дата - Католическое Рождество, его отмечают 25 декабря. Ставить праздничное дерево рекомендуется накануне – 24 декабря. После 25 числа для создания праздничной атмосферы в доме подходит уже любой день. В частности, многие семьи оставляют все на последний момент и наряжают елку непосредственно 31 декабря - за несколько часов до самого праздника.

Как бы то ни было, какой день для украшения новогодней елки вы бы не выбрали, главное - не забыть хорошее настроение, иначе ощущение праздника так и не придет в ваш дом.