В Сети высмеяли необычный ремонт в России 8 13.12.2019, 21:07

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Не хватает подорожника.

Пользователей сети насмешил и одновременно ужаснул ремонт электроопоры в городе Зея Амурской области (РФ), пишет apostrophe.ua.

Фотографию разместили в аккаунте города Зея.Вестник в Instagram.

Электроопору, которая находится по адресу: микрорайон Светлый, 48 вблизи средней школы №5, поремонтировали с помощью черной клейкой ленты. На фото видно, что трещины, которыми покрылась конструкция, слишком велики. Бетонная опора требует капитального ремонта или замены. Иначе она может рухнуть на головы горожанам. Жители города говорят, что столб начал разрушаться еще 2017 после того, как в него въехала машина.

Своеобразный ремонт порадовал пользователей сети:

"Можно еще подорожник приложить".

"Зеленкой помажьте".

"Лейкопластырь не поможет. Нужно зашить трещину, а затем забинтовать"

"Это смешно, пока он не обвалился и никого не убил", - написали в комментариях к фото.