закрыть
13 декабря 2019, пятница, 23:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: В небе над Китаем возникли сразу три солнца

  • 13.12.2019, 22:12
  • 1,029
Видеофакт: В небе над Китаем возникли сразу три солнца
Фото: Кадр из видео

Жителям страны посчастливилось увидеть редкое явление.

Жители китайского города Хоргос в провинции Синьцзян испугались трех солнц в небе. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

В четверг, 12 декабря, очевидцы сняли в небе над горизонтом три солнца. Фото и ролики явления быстро разошлись в Сети и вызвали бурное обсуждение и даже испуг.

Местный инженер-метеоролог Бянь Юнь объяснил, что паргелий (появление трех солнц в небе) редко можно наблюдать в Китае. Оно появляется когда в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе есть перистые облака.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников