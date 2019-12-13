Видеофакт: В небе над Китаем возникли сразу три солнца 13.12.2019, 22:12

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Фото: Кадр из видео

Жителям страны посчастливилось увидеть редкое явление.

Жители китайского города Хоргос в провинции Синьцзян испугались трех солнц в небе. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

В четверг, 12 декабря, очевидцы сняли в небе над горизонтом три солнца. Фото и ролики явления быстро разошлись в Сети и вызвали бурное обсуждение и даже испуг.

Местный инженер-метеоролог Бянь Юнь объяснил, что паргелий (появление трех солнц в небе) редко можно наблюдать в Китае. Оно появляется когда в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе есть перистые облака.