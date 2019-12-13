Это всех касается 1 13.12.2019, 22:27

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Про российскую реальность.

Возле столичной станции метро Комсомольская 13 декабря проходил очередной пикет в поддержку "московского дела", пишет журналист Анна К. для kasparov.ru. Такие же пикеты проходят и у других станций метро каждую пятницу. Акция называется "метропикет" и принять участие может любой желающий.

Миниатюрная девушка Катя стояла с плакатом "11 человек сидят за то, что любят свою страну". К ней подошли коренастые мужчины лет сорока. У них начался спор, почему "московское дело" или "дело 212" должно быть прекращено, а митинг – законное право граждан. На все её доводы о том, что сажать за брошенный стаканчик абсурдно, мужчины приводили в пример уже нашумевшие слова президента России Путина, сказанные во время встречи СПЧ: "Сначала стаканчик, а потом пуля". Вспоминали они и "европейские страны", где за такое "сажают надолго и, вообще, там машины жгут".

"Вы же не можете сделать что-то плохое и сказать, мол, вон моя соседка тоже плохое делала", – эмоционально парировала Катя.

На вопрос, почему она вышла с пикетом, девушка ответила: "это нас всех касается". При этом она признаёт, что спорить с ними бесполезно.

Катя рассказал, что среди прохожих есть и те, кто не знает про дело, но они останавливаются, желая узнать подробности. Её часто спрашивают: "А ты не боишься?". "Это показывает, что мы находимся в полной ж...," – грустно признала Катя.