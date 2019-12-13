Шесть вариантов, куда пойти в Минске на этих выходных 13.12.2019, 22:56

Подборка интересных мероприятий 14 и 15 декабря.

До Нового года осталось чуть больше двух недель, и больше откладывать подготовку к празднику нельзя. В этот уик-энд tio.by предлагает посетить сразу несколько ярмарок и барахолок, чтобы подобрать подарок себе и близким, зарядиться хорошим настроением, ну, или отвлечься от всей этой новогодней темы на что-то более интересное.

А для тех, кто уже сейчас задумывается о том, что будет происходить в городе перед и в новогоднюю ночь, журналисты подготовили большую "инструкцию".

Ярмарка подарков Sarafan

Где: ТЦ “Галилео”, Минск.

Когда: 14 и 15 декабря.

Сколько: бесплатно.

Программа

На новогодней ярмарке SARAFAN традиционно предлагают игрушки на елку, интерьерные вещи, косметику от местных производителей, аксессуары и модные украшения к новогоднему образу, уютные предметы для праздничного стола, текстиль, тематические венки, мыло ручной работы, пряники, мед, варенье и многое другое. Весь декабрь ярмарка будет работать на втором этаже ТЦ “Галилео”.

Чароўны Млын 2019

Где: БелЭкспо, Минск.

Когда: с 13 по 15 декабря.

Сколько: на входе - 3 рубля, онлайн-билеты - 2 рубля.

Полная программа

На ярмарке вы сможете выбрать подарки для родных и друзей, нарядить елку, решить, в чем встречать Новый год. Там соберутся более 500 белорусских мастеров и дизайнеров, которые представят новогодние коллекции: декор, украшения, подарки, керамику, куклы, игрушки и многое другое. А в программе мастер-классов есть даже урок по плетению рождественских венков.

“Открытый лекторий”

Где: Музей “Страна Мини”, Минск.

Когда: 14 и 15 декабря.

Сколько: 15 рублей.

Программа “Открытого лектория”, как всегда, предлагает кучу интересных тем на выбор. В этот уик-энд запланированы две лекция, и какая! В субботу, 14 декабря, будут говорить о Марине Цветаевой и Борисе Пастернаке, а точнее об их пересечении в жизни. Пастернак был последним, проводившим Цветаеву в роковую поездку в Елабугу, из которой она уже не вернулась. Начало в 18:00.

А в воскресенье, 15 декабря, снова поговорят о театре. Теперь о современном, который все чаще уходит за границы привычных сцен-коробок в пространства бывших заводских ангаров и цехов, залов кафе и музеев, квартир и улиц. Лекция посвящена таким понятиям как site-specific, иммерсивный и променад-театр. На примерах самых интересных спектаклей «без сцены» можно будет познакомиться с творчеством Макса Рейнхардта, Ежи Гротовского, Александра Марченко и других зарубежных и белорусских режиссеров.

Новогодняя битва магов

Где: Дом культуры профсоюзов, Минск.

Когда: 14 декабря.

Сколько: от 9,50 до 19,50 рублей.

Программа

Это оригинальная сказка молодых белорусских авторов, в основе которой классический праздничный сюжет: спасение Нового года. Для злой ведьмы «Новый год» – это запретное. Ведьма решает бороться с весельем радикально: усыпляет Деда Мороза и Снегурочку. О том, что случилось, первыми узнают снеговики, но сделать ничего не могут, ведь противостоять злой силе может только настоящий человек со смелым и добрым сердцем. К счастью, именно такой – смелой и доброй – оказывается девочка Маша. Она соглашается помочь спасти сказку и обещает управиться быстро, ведь ей еще уроки к понедельнику делать.

Клуб китайской культуры

Где: областная библиотека им. Пушкина, Минск.

Когда: 1 декабря.

Сколько: по читательскому билету.

Программа

Клуб китайской культуры “Цан Цзе” собирается в Отделе иностранной литературы Минской областной библиотеки им. Пушкина. Цели клуба – культурная интеграция китайцев и белорусов, знакомство с национальными особенностями, языковая практика. Название клуба выбрали не случайно. Цан Цзе – легендарный персонаж, создатель китайской иероглифики. А значит, живой иллюстрации китайской культуры, традиционного мировоззрения. Клуб проходит один раз в неделю, по воскресеньям. Знакомясь с китайской культурой, гости мероприятия узнают много нового о традиционных праздниках Поднебесной, церемониях, мировоззрении, этикете, литературе, искусстве и бытовых устоях.

Рождественская городская барахолка

Где: крама-музей “Б/Уржуазные ценности”, Минск.

Когда: 14 и 15 декабря.

Сколько: 1 рубль.

Программа

Рождественская большая барахолка будет проходить в новом классном помещении крамы-музея "Б/Уржуазные ценности" по улице Кальварийской, 18. Вход через проходную обувного завода "Луч", а не часового. Барахолка будет работать 2 дня с 11.00 до 19.00. Здесь можно будет найти одежду и обувь, украшения, аксессуары и парфюмерию, мебель, предметы интерьера, картины, посуду и хозяйственные мелочи, бытовую технику, книги и грампластинки, а также любые винтажные и антикварные вещи.