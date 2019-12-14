Арестован еще один подозреваемый по делу Павла Шеремета 3 14.12.2019, 8:13

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Фото: ЕРА

Андрею Антоненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк взял под стражу на два месяца военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого следствие называет организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году, сообщает "Гордон".

Возможность выхода под залог решением суда не предусмотрена.

Таким образом, Вовк в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Решение суда присутствующие встретили криками "Ганьба!".

Во время заседания Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он.

"Человек на видео носит эспаньолку, а у меня сплошная борода. У меня сломанные уши (я занимаюсь борьбой), на видео уши прямые. И мои руки покрыты татуировками", – сказал военнослужащий.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизацию ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу) и семья ветеранов АТО – Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.