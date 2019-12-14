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Грета Тунберг решила взять отпуск

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  • 14.12.2019, 9:30
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Грета Тунберг решила взять отпуск
Фото: Reuters

Активистка сделает перерыв в своей деятельности.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что решила отдохнуть и сделать перерыв в своей деятельности по защите климата.

Об этом сообщает Reuters.

«Я буду дома к Рождеству, после чего уйду на каникулы, потому что вам нужно отдохнуть. В противном случае, вы же не можете делать это постоянно», — заявила Тунберг.

Напомним, авторитетный журнал Time присудил звание Человека года юной шведской эко-активистке Грете Тунберг.

С одной стороны, Грета Тунберг вошла в сотню самых влиятельных женщин года, ее продолжают приглашать первые лица государств и международных организаций, а филологи признали ее начинание — климатические забастовки (climate strike) — словом года.

С другой — в мире растет армия недоброжелателей шведской школьницы, считающей ее выскочкой и вредительницей. В этих рядах есть и известные публичные люди — 10 декабря к ним примкнул президент Бразилии.


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