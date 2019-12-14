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В Минске пройдет забег Санта-Клаусов

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  • 14.12.2019, 9:42
В Минске пройдет забег Санта-Клаусов
Фoто: tut.by

Старт в парке Победы назначен на 10.30.

Сотни Санта-Клаусов, Дедов Морозов, Снегурочек, Миссис Санта, гномов и других новогодних персонажей сегодня будут соревноваться в беге, сообщили БелТA организаторы мероприятия.

Старт в парке Победы назначен на 10.30. Далее трасса пройдет вокруг Комсомольского озера. Можно выбрать одну из пяти дистанций: на 1,5 км, 3 км, 5 км, 10 км или 15 км. Участвовать в забеге смогут также дети любого возраста: для них предусмотрена дистанция в 500 м.

Каждый участник вместе со стартовым номером получит бафф (специальный шарф), чтобы бежать было теплее и комфортнее. На финише всех ждут медали и новогодние открытки. Для детей организаторы подготовили еще и красные шапочки Санты.


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