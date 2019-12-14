Эксперт: Традиционный предновогодний обвал курса рубля должен произойти в конце декабря 2 14.12.2019, 9:50

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Прогноз курса рубля на неделю 16-20 декабря.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ может подняться на 0,5-1%. Однако не исключены значительные колебания курса и отклонения от прогноза, так как весьма велика вероятность неожиданных событий в торговой войне США с Китаем, пишет Владимир Тарасов на сайте «Белорусы и рынок».

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не вырос, как ожидалось, а снизился на 0,7%, достигнув 13 декабря 2,1008 белорусских рублей за доллар. Причиной неисполнения прогноза стало неожиданно значительное укрепление российского рубля против доллара и евро на Московской бирже.

Средневзвешенный курс евро за неделю уменьшился на 0,04%, и составил 13 декабря 2,347 рублей за евро.

Аналогичный курс российского рубля на БВФБ поднялся на 1,2% – до 3,3592 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла на 0,4%. А объем торгов в среднем за день снизился до 51,8 млн. рублей с 63,1 млн. рублей на предыдущей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Такая динамика объема торгов и стоимости валютной корзины указывает на снижение предложения валюты в условиях небольшого спроса на нее. При этом избыток рублевых ресурсов в банковской системе РБ продолжает возрастать, что нормально для предналогового периода.

На депозитном аукционе по размещению средств на 7 дней 11 декабря спрос на депозиты Нацбанка составил 3 323 млн. рублей против 3 029 млн. рублей на аукционе 4 декабря. Нацбанк установил объем депозитов на аукционе 11 декабря, равным 3 323 млн. рублей, а средневзвешенная ставка на нем составила 8,89% годовых, как и на предыдущем аукционе.

Кроме того, 11 декабря Нацбанк провел два аукциона по размещению облигаций, номинированных в белорусских рубля, со сроком обращения 91 и 364 дня.

На трехмесячные облигации спрос составил 95,02 млн. рублей. Нацбанк установил ставку отсечения равной 6,8998% годовых, при этом фактический объем размещения равнялся 94,98 млн. рублей. Спрос на годовые облигации составил 102,02 млн. рублей, размещено из было на 102 млн. рублей. Ставка отсечения составила 7,4% годовых.

Таким образом, 11 декабря с рынка было отвлечено около 3,5 млрд. рублей. В декабре 2018 года ситуация была другой. На аукционе по размещению облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, проведенном 12 декабря 2018 года, спрос равнялся всего 623,25 млн. рублей. Таким образом, в банковской системе РБ накопился значительный объем лишних рублевых средств, что увеличивает риск девальвации рубля.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, прошедшие 7 декабря, видимого влияния на курс белорусского рубля не оказали. Что не удивительно: они не смогли принять окончательное решение, перенеся разговор на 20 декабря.

После встречи министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что стороны сблизили позиции что по целому ряду направлений. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 8 декабря рассказал, что на встрече найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра, но только с 1 января 2022 года, а вопрос по цене газа будет решен с 1 января 2021 года. Это означает, что белорусская сторона уступила, так как ранее президент РБ требовал решить эти вопросы до подписания интеграционных документов. Но не исключено, что Александр Лукашенко не снял свое требование, а Владимир Семашко говорил о предложениях правительств, а не о мнениях президентов.

На текущей неделе белорусские экспортеры будут продавать валюту в целях проведения налоговых платежей, что должно на время приостановить ослабление рубля. Поэтому можно прогнозировать сохранения стоимости валютной корзины примерно на текущем уровне. Традиционный предновогодний обвал курса рубля должен произойти в третьей декаде декабря.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

На прошедшей неделе звезды сложились против доллара. ФРС США 11 декабря оставила свои ставки без изменения, но приняла решение сохранить их неизменными на протяжении всего 2020 года. Это оказало давление на курс американской валюты.

12 декабря состоялось первое заседание Европейского Центробанка под руководством Кристин Лагард. Ставки банка сохранились на прежнем уровне, и он пообещал продолжать поддерживать экономически рост. Это ожидалось. Но на пресс-конференции Кристина Лагард заявила о наличии некоторых первоначальных признаков стабилизации и умеренного роста базовой инфляции в регионе. Кроме того, она сообщила о планах пересмотреть в 2020 году стратегию ЕЦБ.

Все это указывает на перспективу ужесточения денежно-кредитной политики, что поддержало евро. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что США очень близки к заключению крупной сделки с Китаем. А The Wall Street Journal сообщил, что США готовы вдвое снизить действующие пошлины на китайские товары и отказаться от планов повысить их еще больше 15 декабря. В результате курс евро на рынке форекс устремился к уровню 1,12 долларов за евро.

Но закрепиться на этом уровне европейской валюте не удалось. Дональд Трамп 13 декабря заявил, что информация, опубликованная The Wall Street Journal, не соответствует действительности, что ослабило евро.

В конце года курс доллара на рынке форекс обычно растет, так как многие корпорации и фонды покупают эту валюту для подведения итоговых балансов за год. В текущем году ФРС решило принять меры против скачка курса. А именно, Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о намерении предоставить банкам посредством сделок РЕПО в течение месяца около 500 млрд. долларов. Это должно нивелировать рост спроса.

В таких условиях наиболее значительное влияние на курс доллара могут оказать новости о развитии торговой войны США и Китая. Ведь с 15 декабря США собирались ввести новые пошлины против ряда китайских товаров. Но тут трудно что-то прогнозировать. Поэтому можно ожидать скачков курса евро против доллара на рынке форекс с нулевой динамикой в среднем.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Курс российского рубля против доллара на прошедшей неделе менялся в значительной степени, находясь под влиянием новостей из США. В частности, рубль поддержала новость о готовности США снизить пошлины на китайские товары, а затем давление на него оказала новость, опровергающая первую. Поддержал рубль и рост цен на нефть на мировом рынке.

Укреплению американской валюты против рубля, похоже, способствовало снижение ключевой ставки Банка России 13 декабря на 25 базисных пунктов – до 6,25% годовых. Это решение было вызвано уменьшением темпов инфляции, которая по данным на 9 декабря составила всего 3,4%.

В то же время, палата представителей конгресса США на прошедшей неделе одобрила проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций в отношении строителей газопровода «Северный поток – 2». Но санкции в отношении госдолга России не вводятся, а спонсором терроризма Россию не объявили. Так что пока можно санкций не бояться.

В конце года курс российского рубля обычно снижается. Однако в текущем году ничего подобного не наблюдается. Как считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе, который составляет около 17,5 млрд. долларов, а также низким спросом на кредиты в иностранной валюте в российской экономике. По его мнению, несмотря на снижение притока валюты в декабре от внешней торговли и выплате дивидендов, курс доллара в декабре не поднимется выше 65 рублей за доллар.

Но пока что и на такой рост ничто не намекает, поэтому можно говорить только о коррекции курса рубля после роста на прошедшей неделе, который выглядит несколько чрезмерно. Поэтому можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе вырастет на 0,5-1%. Однако не исключены значительные колебания курса и отклонение от данного прогноза в случае неожиданных событий в торговой войне США с Китаем.

Прогноз на понедельник 16 декабря

Во второй половины пятницы 13 декабря курс доллара на Московской бирже вырос примерно на 0,5% и достиг 62,73 рублей за доллар, после падения до уровня немногим ниже 62,2 рублей.

На рынке форекс во второй половине рабочего дня пятницы курс евро опустился примерно на 0,6% и составил 1,1118 долларов за евро.

В связи с такой динамикой указанных курсов, можно ожидать, что в понедельник 16 декабря курс доллара на БВФБ увеличится примерно на 0,5%.