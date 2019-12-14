Найдено древнейшее изображение сверхъестественных существ 3 14.12.2019, 10:24

1,953

Иллюстрационное фото

На острове Сулавеси в Индонезии археологи нашли необычное произведение искусства.

Как пишет The Washington Post, рисунки были нанесены на стены пещеры красным пигментом около 40 тысяч лет назад.

Первобытные художники изобразили свиней, рогатых животных и фигуры человекоподобных существ. Исследователи предполагают, что крупные животные являются буйволами аноа, которые обитают только на Сулавеси, пишет journalist.today.

Сцена показывает охоту на аноа, однако люди имеют черты животных: у одной фигуры имеется хвост, у другой голова напоминает птичью. По мнению ученых, это могут быть мифические существа. Согласно результатам датирования, эти рисунки древнее европейского пещерного искусства на тысячи лет.

Древние художники во Франции и Испании рисовали животных древесным углем. Углерод, содержащийся в красках, позволял ученым установить возраст рисунков с помощью радиоуглеродного метода. Однако в красном пигменте на Сулавеси отсутствует органическое вещество, поэтому исследователи датировали минеральные отложения, которые образовались поверх рисунков. Результаты показали, что возраст достигает 35-44 тысячи лет назад.