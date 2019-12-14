Глава МИД Украины: Мы может вернуться к идее введения миротворцев на Донбасс 4 14.12.2019, 11:06

Пока Украина официально не подавала в ООН предложений о введении миротворческой миссии.

Украина может вернуться к обсуждению вопроса введения миротворцев на Донбасс. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" 13 декабря сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Вчера я встречался с заместителем генсека ООН [Розмари Дикарло], и она мне напомнила, что украинская сторона не подала официально предложение по поводу миротворческой миссии. Подано только одно предложение – российское. Россия сама гибридную идею выдвнула – разместить миротворцев вдоль линии разграничения, что нас не устраивает. Учитывая то, что РФ – член Совета Безопасности ООН, а мы нет, наша команда пытается решить все, что можно, в рамках "Минска" (в Минске переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе ведет трехсторонняя контактная группа. – "ГОРДОН"). Когда мы поймем, что в рамках Минска больше ничего нового говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу, которым, наверное, – это будет решение не мое, а президента – будет, наверное, миротворческая миссия", – сказал он.

По его словам, у украинской стороны есть "ряд планов" по урегулированию ситуации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, кофторые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Пристайко 18 сентября заявлял, что Украина будет пытаться решить военный конфликт на Донбассе на основе Минских соглашений, введение миротворческой миссии рассматривается как один из шагов в случае, если достичь мира не удастся.