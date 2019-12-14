Под Бобруйском агрохозяйство «похоронило» в поле 32 тонны картошки 7 14.12.2019, 11:11

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Похожая ситуация - во всех колхозах.

На YouTube появилось видео, в котором неизвестный блогер обвиняет ОАО «Невский-Агро» в халатности. 4 декабря хозяйство вывезло на поле возле деревни Ковали Бобруйского района гнилой картофель. Через несколько дней, как утверждает автор ролика, работники сельхозпредприятия запахали участок вместе с клубнями — и таким образом якобы замаскировали следы бесхозяйственности вместо того, чтобы скормить картофель коровам. Речь, как утверждает автор видео, идет о тоннах сгноенных овощей.

Залежей гнилого картофеля на поле возле молочно-товарного комплекса уже нет. Водитель грузовика, припаркованного рядом с фермой, подтвердил: теперь уже и не найдете. Но ничего пояснять не стал. А вот главный агроном ОАО «Невский-Агро» Александр Мельник в разговоре с tut.by признает: гнилые клубни действительно вывезли в поле и запахали вместе с навозом.

— В общей сложности — примерно 32 тонны, — добавил он, отметив, что речь идет о картофеле, который «даже на корм использовать уже нельзя было».

Вреда почве от этого, подчеркнул агроном, никакого. Впрочем, пользы тоже особой нет: рассматривать гнилую картошку как удобрение, по его словам, не стоит. Запахивание — просто наиболее экономный способ ее утилизации.

Фермер Владимир Бегунов, чье хозяйство «Михалево» расположено неподалеку, говорит: картофель он сам выращивает давно, но впервые сталкивается с тем, чтобы клубни утилизировали на поле.

— Да никогда такого не было! Это, я вам скажу, картошкой просто никто не хочет заниматься — проще вывезти и закопать. В «Невском-Агро» так вообще не должно быть проблем — у них на ферме есть бычки, которым эту картошку можно скормить.

Картофель, по его словам, гниет во всех хозяйствах, и это — естественный процесс. Но если вовремя его перебирать, то подгнившие клубни можно использовать в качестве корма, что лично он и практикует.

— Коровам не подойдет, а вот бычкам давать можно.

В Бобруйском райисполкоме о ситуации с гнилым картофелем в ОАО «Невский-Агро» знают. Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Безручкин говорит, что просто в этом году сельхозпредприятие на пробу вырастило сорт, который, как оказалось, очень плохо хранится.

— Перед закладкой картофель сортируется, перебирается. Если есть гниль, то, естественно, она выбрасывается. Или мы вывезем такой картофель в ямы с навозом, где он пролежит несколько месяцев, а потом отправится на поле, или сразу запашем и сократим расходы.

В случае с ОАО «Невский-Агро», говорит он, подгнило 32 тонны овощей. Цифра кажется огромной — а на самом деле это всего 1% от урожая картофеля в хозяйстве, где в этом году было собрано 3 тысячи тонн этой сельхозкультуры.

— В хозяйстве ежедневно перебирают картофель и отправляют на продажу. Думаю, за две-три недели они весь остальной продадут.

Что касается использования подгнившего картофеля для корма коровам и бычкам, то Дмитрий Безручкин убежден: делать это ни в коем случае нельзя.

— Им-то и обычный картофель можно только иногда добавлять в корм, а о гнилом и речи быть не может.