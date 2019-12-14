Ученые обнаружили новую самую глубокую точку Земли 2 14.12.2019, 11:23

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Фото: BEDMACHINE/UCI/BAS

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на земном шаре.

Самая глубокая точка Земли была обнаружена в Восточной Антарктиде, под ледником Денман, пишет BBC.

Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Глубже от этой точки является только океанские впадины.

До этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережья Мертвого моря, глубина которого составляет 413 метров ниже уровня моря.

Как отмечается, это открытие важно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранее неисследованные горные хребты под ледником, которые могут влиять на движение тающих ледников.