Где найти живую новогоднюю елку, чтобы при этом кошелек не опустел 2 14.12.2019, 11:29

До Нового года остались считанные недели.

Самое время задуматься о главном атрибуте праздника. Тому, кто остановил выбор на искусственной елке, останется лишь достать ее из чулана и нарядить игрушками и гирляндами. Тем, кто предпочитает настоящую хвою, еще предстоит раздобыть зеленую красавицу. Как сделать это без вреда для окружающей среды, выяснило «Минск-Новости».

— Покупая деревце на елочном базаре, можно быть уверенным, что праздничная атмосфера и хвойный аромат в вашем доме будут царить не в ущерб природе, — говорят специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. — Их заготовку лесхозы и другие организации осуществляют в специально предназначенных для этого питомниках: ели и сосенки там выращивают для продажи. На елочные базары попадают и те деревья, которые вырубают по производственной необходимости, например для расчистки трасс, просек, полос отвода, линий электропередачи, на лесосеках главного пользования.

Однако в Мингоркомприроды с сожалением констатируют: ежегодно в преддверии Нового года браконьеры вырубают сотни елей и сосен, что наносит существенный вред природе. Поэтому в декабре патрулирование лесных массивов и городских территорий усиливают, чтобы выявить и привлечь к ответственности граждан, незаконно срубающих эти деревья. Экологи напоминают: законодательством нашей страны за это предусмотрена административная ответственность — придется заплатить не только штраф, но и компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде.

Напомним, штраф за незаконную рубку, удаление и пересадку, повреждение или уничтожение растений может достигать 300 базовых величин (7 650 рублей). Кроме того, за незаконное уничтожение елей установлены таксы по возмещению вреда, причиненного окружающей среде.