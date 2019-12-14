Как бульдозеры «благоустроли» Гольшанский замок 8 14.12.2019, 11:43

Гольшанский замок

Фото: belta.by

Разорен могильник 700-летней давности.

Рядом с замком в Гольшанах бульдозеры уничтожили и повредили могильник XIV века. Археолог Евгений Власовец сообщил в Фейсбуке, что одно погребение полностью разрушено, два других повреждены гусеницами, и лишь четвертое полностью уцелело. При этом предполагаемая площадь могильника, которому около 700 лет, или засыпана слоем песка, или залита бетоном.

В последние дни вокруг замка происходит так называемое “благоустройство территории”. Там устраивается автомобильная стоянка, кладётся тротуарная плитка. На месте, где работала техника, археологи нашли женский череп, кости и украшения.

“Благоустройство территории” возле Гольшанского замка

Фото: Евгений Власовец

БШЮ“У всех на слуху реставрационные работы на территории Вильнюсского замка, в ходе которых были обнаружены могилы повстанцев 1863 года. Эта новость нашла живой отклик в белорусском обществе. Тысячи людей подписали петицию о перезахоронении лидера повстанцев Кастуся Калиновского на территории Беларуси...

Череп и кости возле Гольшанского замка

Фото: Евгений Власовец

Белорусские же реалии разительно отличаются от литовских. Большинство работ на объектах историко-культурного наследия проходят без какого-либо участиях археологов. Ситуация с Гольшанским замком и могильником наглядно иллюстрирует то, к чему приводят проводимые с грубейшими нарушениями действующего законодательства работы”, — считает Власовец.

Находка в земле возле Гольшанского замка

Фото: Евгений Власовец

Украшения, найденные в разорённом могильнике возле Гольшанского замка

Фото: Евгений Власовец

Гольшанский замок находитcя в Ошмянском районе (Гродненская область). Евгений Власовец исследует окрестности замка с 2011 года, там найдены десятки артефактов. Археолог обращается к неравнодушным людям с просьбой попытаться изменить “катастрофическую ситуацию в сфере охраны нашего исторического наследия”.

“Ведь участь этих безымянных останков жителей средневековых Гольшан вполне могли разделить и могилы повстанцев 1863 года во главе с Калиновским, окажись они волею судеб не на территории Литвы, а в Беларуси”, — заключает Власовец.