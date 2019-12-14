В Минске тоже поднимут стоимость проезда 3 14.12.2019, 12:45

Фото: tut.by

Подорожание составит 5 копеек, как и в регионах.

В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее решение Мингорисполкома уже принято, но пока не опубликовано.

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте будет стоить 65 копеек, а жетон в метро — 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Число, с которого подорожает проезд, не сообщается. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, в Гродненской, Гомельской и Минской областях стоимость проезда в городском общественном транспорте повысят с 15 декабря, а в Брестской подняли с 11 декабря.

В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.