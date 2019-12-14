Забота о здоровье нации в одной цифре 1 Кирилл Иванов, «Солидарность»

14.12.2019, 13:28

Под призывы не курить и не пить власти повысили квоты на производство спиртного.

Правительство скорректировало квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий в 2019 году, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Квота увеличена с 10868 тысяч дал до 11246 тысяч дал.

Речь идет о продукции, которая будет реализована внутри страны.

Примечательно, что увеличение квот на продажу спиртного произошло на фоне встречи главы государства со студентами-медиками и их преподавателями. Посещая минский медуниверситет, Александр Лукашенко призывал белорусов беречь свое здоровье, критически высказался о курении и призвал не злоупотреблять спиртным.

В итоге даже был сформулирован список важнейших задач для медицины, среди которых отдельным пунктом значились занятия спортом и отказ от спиртного и курения.

Впрочем, за несколько дней до этого правитель сделал двусмысленное заявление о курении. Потребовав не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию, он отметил:

— Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело — мое мнение, другое — самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье.

Кирилл Иванов, «Солидарность»