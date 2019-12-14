«Находится в Осетии, но принадлежал Лукашенко» 3 14.12.2019, 13:44

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Фото: Avito

Как продают Mercedes-Benz S-класса.

На любопытное объявление в Сети обратил внимание читатель abw.by: "Смотрите, какая машина продается, предыдущий собственник А.Г.Лукашенко"...

Фото: Avito

Фото: Avito

И, действительно, на сайте объявлений Avito выставлен на продажу Mercedes-Benz S-класса W220 2003 года выпуска. Как следует из объявления, "автомобиль бронированный, колеса бронированные". Владелец, а это частное лицо, не преминул использовать маркетинговый ход: находится авто в республике Северная Осетия, Алания, г. Владикавказ, но принадлежала Александру Лукашенко.

За автомобиль, который "не бит, не крашен" и имеет пробег 200 тысяч километров, хотят выручить 6 миллионов 800 тысяч рублей, а это примерно 108 тысяч долларов. Указывается, что возможен торг.

Фото: Avito

Фото: Avito

Фейк или Лукашенко мог действительно являться владельцем этого авто? У правителя Беларуси в автопарке одно время действительно был бронированный Mercedes S-класса четвертого поколения. Этим автомобилем он пользовался очень активно, ездил в поля, на заводы и даже за границу, в Вильнюс. Где теперь находится этот автомобиль? Во Владикавказе? Вы в это верите?