Еда нашего будущего: 5 гастрономических трендов 5 14.12.2019, 13:57

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То, чем мы будем питаться в ближайшем будущем, изменит нашу кулинарную культуру.

Прошлое поколение представляло, как в будущем человечество будет питаться продуктами из тюбиков, как это делают космонавты. Эта пища уже существует в нашем настоящем, и за ней не нужно лететь в космос. Но что ждет нас в будущем? Об этом пишет «Телеграф».

Продукты с программным обеспечением

Известный американский футуролог и ученый Рэй Курцвейл подготовил подробный прогноз развития человечества до 2099 года.

В частности он отметил, что до 2049 г. все продукты питания будут производиться микромашиной на молекулярном уровне. А параметры пищи, такие как калорийность, содержание витаминов и аминокислот, регулироваться с помощью компьютерной программы.

Искусственное мясо

Известные компании Beyond Meat и Impossible Foods уже в течение десяти лет совершенствуют вкус искусственного мяса. Они также предлагают это блюдо гостям ресторанов. Но новому "суперфуду" предсказывают еще успешнее будущее.

В обновленный вкус мяса от Beyond Meat уже вложили миллионы Билл Гейтс и крупнейший производитель говядины в мире Tyson Foods. Эксперты уверяются, что к 2100 году человечество полностью перейдет на искусственное мясо.

Еда из отходов

К еде необходимо относиться бережно. По данным Всемирной продовольственной программы ООН в мире насчитывается 795 000 000 голодающих.

Таким образом, возникло движение дампстер-дайвинг или фриганизм - протест против бездумной траты продуктов. Известный итальянский шеф-повар Массимо Боттурой, один из представителей движения, создал бесплатную столовую для бедных, блюда в которой готовились исключительно из отходов. Социальный проект Боттуроя успешно работал в течение 55 дней.

В таком же направлении движутся жители Франции. Еще в 2015-м в стране появился закон, запрещающий супермаркетам уничтожать не проданные, но качественные продукты.

Блюда с насекомыми

Сейчас они особенно популярны на территории Азии. А в странах Африки насекомых едят в течение тысячелетий.

Чаще всего из них готовят снеки, поэтому перед поварами стоит важная задача - научиться готовить из насекомых вкусные и питательные блюда. Заметим, насекомые являются источником ценного протеина.

Молекулярная кухня

Первый эксперимент с молекулярной кухней принадлежит легендарным английским шефам - Хестон Блюменталь и Ферран Адриа.

В мире уже есть несколько популярных ресторанов, где подаются блюда исключительно молекулярной кухни.