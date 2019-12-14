Меркель: Снимать санкции с России еще рано 3 14.12.2019, 13:59

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Фото: Getty Images

Страны ЕС единогласно поддержали продление санкций против РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что говорить об отмене санкций в отношении Российской Федерации еще рано. Об этом 13 декабря сообщило агентство "Укринформ".

"Французский президент Эммануэль Макрон и я вчера сообщили о результатах нормандского саммита. Хотя мы и могли сказать, что есть определенные шаги, но они не являются достаточными, чтобы мы могли снять санкции", – сказала она.

По словам канцлера, санкции против России были продолжены, причем единогласно.

13 декабря в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС продлили действие экономических санкций против России на следующие полгода.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС.

20 июня 2019 года Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении РФ, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Перед этим ЕС продлевал санкции против РФ в марте 2019 года. Речь шла об индивидуальных санкциях. В санкционном списке ЕС находится 170 физических и 44 юридических лица, сообщается на сайте Совета Европейского союза. Санкции включают в себя запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, европейским компаниям запрещено предоставлять средства фигурантам списка.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимир Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.