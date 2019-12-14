Ученые научились по ДНК определять шансы на выживание 1 14.12.2019, 14:26

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За последние 200 лет средняя продолжительность жизни людей увеличилась более чем вдвое.

Австралийские ученые подсчитали продолжительность жизни вымерших животных и древних людей по сохранившимся от них образцам ДНК.

Наши вымершие родственники - неандертальцы и денисовские люди - доживали до 38 лет. Это примерно вдвое меньше продолжительности жизни современного человека.

А, например, продолжительность жизни шерстистых мамонтов достигала 60 лет.

Также исследователи проанализировали ДНК сохранившихся видов животных, о которых пока известно мало, таких как китов, пишет BBC.

По их словам, гренландский кит, вероятно, является долгожителем-рекордсменом среди млекопитающих. Его продолжительность жизни достигает 250 лет.

До нынешнего момента этот показатель для многих видов животных, особенно давно вымерших, оставался для ученых загадкой.

"Знание продолжительности жизни вымерших животных может дать представление об условиях их существования", - сказал Бенджамин Мэйн из австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований.

"Если представители какого-то вида умирают раньше максимально возможного для них возраста, это может указывать на влияние окружающей среды, которое способствует вымиранию вида", - добавил эксперт.

Результаты исследования: сколько жили животные?

Шерстистые мамонты - 60 лет

Странствующий голубь - 28 лет

Абингдонская слоновая черепаха - 120 лет

Гренландский кит - 268 лет

Шимпанзе - 39,7 лет

Как проводилось исследование?

Ученые использовали ДНК для определения продолжительности жизни видов животных, исследуя изменения в участках ДНК, связанных со старением. Эти "часы ДНК" были использованы для предсказания максимальной продолжительности жизни животных - как живущих, так и умерших.

Что мы узнали?

Определение продолжительности жизни наших близких родственников показывает, как современная медицина и изменения в образе жизни помогли нам жить дольше. За последние 200 лет средняя продолжительность жизни людей увеличилась более чем вдвое.

По словам ученых, исследование может также дать нам большее представление об экологии и эволюции живых и вымерших видов животных, защите видов, находящихся под угрозой исчезновения, и устойчивом рыболовстве.