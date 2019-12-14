Черновик песни Элтона Джона продали за $240 тысяч 14.12.2019, 15:11

Музыку к композиции Your Song музыкант сочинил за несколько минут.

Первый рукописный черновик с текстом песни Your Song британского певца Элтона Джона продали на аукционе за 180 тысяч фунтов стерлингов (более $240 тысяч). Об этом накануне сообщило издание Daily Mail.

Текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтона Джона связывали десятилетия тесного сотрудничества.

Продавцом выступила бывшая жена Топина Максин Фибельман, которая когда-то вдохновила певца на композицию Tiny Dancer.

Сам Элтон Джон вспоминал, что в 1970 году ему понадобилось всего несколько минут, чтобы сочинить музыку к композиции, которая в результате заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор на нее записали каверы Элли Голдинг и Леди Гага.