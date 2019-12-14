Маятник прилетит 3 Виктор Шендерович

14.12.2019, 15:16

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Все всегда делалось по закону.

Константин Котов сидит по закону. Он же выходил на третий одиночный пикет!

Ну хорошо, нетерпеливые дармоеды из Центра "Э" свинтили его до того, как он развернул свой плакатик, - но это же чистая формальность! Ну, развернул бы он его через пять минут – свинтили бы по закону.

Тысячи людей (я в их числе) летом этого года стали правонарушителями и преступниками, - по закону! То есть, конечно, упыри метелили нас и просто так, но в принципе – в полном соответствии с духом закона. Просто дух этого закона в том и состоял, чтобы нас метелить. И ведь даже предупреждали перед тем, как приступить к экзекуциям: не мешайте проходу граждан! А мы мешали. Вот нас и выпороли прилюдно, какие претензии?

И уж в полном соответствии с законом приговорен к миллионным штрафам иностранный агент "Мемориал", забывший в одном случае из тысячи нашить на себя предусмотренную законом звезду…

Все всегда делалось по закону.

По римским законам распинали Христа, по законам святой инквизиции жгли еретиков, в полном соответствии с законами работали Освенцим и сталинские расстрельные "тройки", по закону отсекают головы в Саудовской Аравии... За Уганду не поручусь – не исключено, что скармливание оппозиционеров крокодилам не было там прописано буквально, но уж в Северной Корее в настоящее время – полное торжество закона, уверяю вас!

Законы принимают люди. Преступные люди, дорвавшиеся до власти, принимают преступные, антиправовые законы. Сам знак параграфа, писал Станислав Ежи Лец, выглядит как орудие пытки; ничего святого в этих поганых значках нет. Это просто инструменты, с помощью которых легитимизируется насилие. Огнеметы, которыми выжигается человеческое достоинство и сама жизнь…

В этих условиях соблюдение закона становится нравственно порочным, а иногда и прямо невозможным. Мы не овощи из сказки "Чипполино" - мы не сможем меньше дышать, когда они введут налог на воздух! В какой-то момент, в полном соответствии с заветами классиков, количество неотвратимо перейдет в качество, и за неимением правовых возможностей восстановить справедливость, люди перейдут к неправовым.

Иногда это делают даже овощи.

Далее – см. не сказку "Чипполино", нет! См. учебник истории...

Вам нравятся реки крови? – продолжайте плодить свои "законы". То, что по дремучести кажется вам укреплением стабильности, на самом деле – стремительный разгон для прыжка на грабли. Мало не будет.

Этот текст – не призыв к неповиновению. Это краткий исторический обзор, неповиновение объясняющий. Напоминающий о неотвратимости прилета маятника, о цене авторитарной упертости.

Если бы в Генте во времена Клааса отловили герцога Альбу, с ним поступили бы не по закону, но, согласитесь, вполне справедливо. Это же касается обслуги Освенцима, товарища Чаушеску и всех остальных идеологически крепких людоедов, прорвавшихся к рычагам власти.

Не скрою, это касается и людей в мантиях, выносящих сегодняшние политические приговоры в России. А также тех, кто эти приговоры им диктует. А также всех, кто олицетворяет этот полицейский режим.

Ну, а дальше - на кого бог пошлет, конечно… Вырвавшись на волю, насилие становится неуправляемым – и как правило, заканчивает свой цикл новой диктатурой. Это азбука.

Скучно объяснять эту азбуку. Тоскливо проповедовать таблицу умножения. Чувствуешь некоторое отчаяние, когда громко, раз за разом, напоминаешь о необходимости спускать за собой воду и мыть руки. Но вы уж извините.

Виктор Шендерович, kasparov.ru