США заверили Украину в санкциях против компаний, строящих Nord Stream 2 8 14.12.2019, 15:31

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Компании, строящие трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море.

США будут внедрять санкции против компаний, которые прокладывают трубу "Северного потока-2", если они самостоятельно не будут прекращать подсанкционную деятельность.

Как сообщает "Европейская правда", такие заверения получил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, который 11-13 декабря посетил США с рабочим визитом.

"Кулеба получил заверения, что санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете, будут как можно быстрее принятые в Сенате Конгресса США, немедленно подписаны президентом США и внедрены, если компания, которая прокладывает трубу "Северного потока-2", самостоятельно не прекратит подсанкционную деятельность", - заявила служба чиновника.

Согласно данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 километров двойной нити. Не хватает примерно 300 километров. Санкции могут крайней мере затянуть завершение строительства.

Компании, строящие трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США, пишет NDR.