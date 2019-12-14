«БелДжи» собирается выпускать аналог Volvo XC40 3 14.12.2019, 15:48

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Поможет ли выпуск новой модели разгрузить территорию завода от нереализованных авто?

Компактный городской кроссовер Geely SX11 будет выпускаться на СЗАО «БЕЛДЖИ» уже в начале 2020 года.

Об этом сообщили в СЗАО «БЕЛДЖИ», передает ex-press.by.

Российские автомобильные аналитики отмечают, что эта китайская машина уже получила сертификат одобрения типа транспортного средства. Это документ, который подтверждает соответствие ввозимой техники экологическим стандартам и требованиям безопасности, принятым в РФ.

Правда, пока непонятно, речь идет об автомобилях из Китая или о китайских машинах из Беларуси. Например, Олег Меньщиков в своей публикации на сайте autoreview.ru писал о том, что доберется паркетник в РФ не скоро, и поставляться будут авто из Китая.

Но поскольку в БЕЛДЖИ на днях заявили о выпуске этой модели, то, скорее всего, на российском рынке будет представлена все же борисовская сборка.

Фото: пресс-служба Geely

Кроссовер Geely SX11 (в Китае он известен как Geely Binyue) в России будет называться Geely Coolray. Это сочетание двух английских слов cool — классный, крутой и ray — луч. Для этого автомобиля придуман специальный логотип — две сдвоенные буквы О, напоминающие символ бесконечности.

Автомобиль станет первым Geely в России на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), допускающей большую вариативность силовых установок. Она позволяет использовать современные системы безопасности (мониторинг слепых зон зеркал, автоматическое торможение с детекцией пешеходов или удержание в полосе).

Платформа BMA была разработана с учётом опыта создания платформы CMA, так что Coolray по сути является близким родственником компакта Volvo XC40, хотя есть и некоторые отличия.

Напомним, что CMA (Compact Modular Architecture — компактная модульная архитектура) — это глобальная цельнолитая автомобильная платформа среднего размера, совместно разработанная Volvo и Geely под их баннером R & D China Euro Vehicle Technology AB (CEVT).

Разработка СМА началась в 2013 году и дебютировала в сентябре 2017 года с выпуском Volvo XC40.

Volvo XC40. Фото: pl.wikipedia.org

В прошлом 2018 году компания Geely рассказала о своей новейшей модульной платформе BMA. Было заявлено, что тележка полностью разработана собственными силами, хотя некоторые элементы и базовые принципы масштабирования и модульности заимствованы у «старшей» платформы CMA, которая лежит в основе кроссовера Volvo XC40 и автомобилей Lynk & Co.

На платформе BMA планируется создавать множество автомобилей, среди которых могут быть седаны, хэтчбеки, кроссоверы и компактвэны. Одной из основных задач при разработке BMA была компактная компоновка основных узлов и агрегатов, чтобы выгадать больше места для салона. Предполагается, что унификация платформенных компонентов между разными моделями достигнет 70%.

Нет сомнения, что борисовский завод сможет выпускать Geely Coolray благодаря поставкам комплектующих из Китая. Вопрос в другом. Поможет ли новая модель укрепиться БЕЛДЖИ на российском рынке?

По итогам 11 месяцев автомобили Geely занимают 22-ю строчку в рейтинге продаж в РФ по данным АЕБ (Ассоциации автомобильного бизнеса).

Всего в России с начала года продано 8 150 машин этой марки. Между тем, и.о. генерального директора СЗАО БЕЛДЖИ, первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский уверял, что в России в 2019 году будет реализовано 15 тысяч борисовских Geely, на которые, по словам руководителя, есть предзаказы от 50 дилерских центров.

Достижение цифры, озвученной Свидерским, на фоне итогов продаж 11 месяцев года, выглядит, мягко говоря, нереальным.

По инсайдерской информации, на предприятии довольно остро стоит проблема размещения изготовленных, но нереализованных автомобилей на заводской территории.

Впрочем, эта информация — секрет Полишинеля. Каждый, кто проезжает мимо БЕЛДЖИ видит эту проблему наяву. Порой изготовленные автомобили стоят уже на парковочных площадках за пределами завода.