Автолюбитель: Такой бардак на дорогах развели, что просто кошмар 2 14.12.2019, 16:07

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Иллюстрационное фото

Ни к чему хорошему дорожные «фокусы» властей не приводят.

Базовая величина в Беларуси с 1 января вырастет до 27 рублей. О том, как это отразится на белорусских водителях, рассказал Charter97.org автомобилист со стажем, активист «Европейской Беларуси» Василий Семенов:

- Я думаю, что вряд ли кто-то будет в восторге от этих нововведений. Повышение базовой величины заметят не сразу, а тогда, когда увидят размеры различных платежей. Вырастут госпошлины, стоимость регистрации и снятия с учета и, конечно, штрафы. Это ведь одна из основных статей пополнения бюджета. Одновременно с ростом штрафов увеличивается и их количество. На дорогах ставят новые камеры фиксации скорости, сотрудники ГАИ чаще проводят различные мероприятия, цель которых — собрать побольше штрафов. Думаю, что эта тенденция сохранится — властям остро необходимо пополнять бюджет.

- Недавно стало известно, что «дорожный налог» все-таки планируют «отвязать» от техосмотра. Как считает, это произойдет?

- Вряд ли, хоть этого давно требуют белорусские автомобилисты. Сейчас госпошлина привязана к техосмотру, что водители считают крайне несправедливым. Разные люди ездят с разной частотой и так же по-разному эксплуатируют проезжую часть. Самый правильный вариант - привязать сбор к топливу, но на это власти не пойдут, ведь это ударит по их карману.

Если все же дорожный налог «отвяжут» от техосмотра, то скорее всего, вырастут и штрафы за непройденный техосмотр, и его стоимость, и контроль за оплатой. Без него станет ездить фактически невозможно. А пока этого еще не произошло, будем ездить, как и раньше, просто нужно быть более внимательными. Вопрос ведь не в том, что дорожный налог высок, вопрос в том, что он идет на что угодно, но не на дороги. Отъезжаешь за Минск на пять-десять километров, сворачиваешь с главных магистралей — одни ямы и выбоины, особенно по весне.

Все, что связано с дорогами, я расцениваю более чем критично. Ведь даже сдать на права с каждым годом становиться все труднее, как и пересдать тем, кто по какой-либо причине лишился их. К тому же, эти услуги становятся дороже и дороже.

У нас в стране ни одно нововведение в сфере транспорта и коммуникаций не облегчило жизнь обычным людям. Постоянно усложняется система с теми же ПДД. Усложняется дорожная разметка, появляются новые знаки, новые правила. Когда въезжаешь на перекресток, на котором десять знаков, то даже не успеваешь посмотреть иногда вокруг – нет ли по дороге препятствий, чтобы случайно не нарушить. Это делают для того для того, чтобы содрать денег побольше, но ведь и сотрудники ГАИ это обязаны делать потому, что их сама система принуждает постоянно что-то усложнять. Они должны постоянно «совершенствовать» свою деятельность и это регулярно выражается в увеличении неудобств для водителей и пешеходов. Нововведения так быстро меняются, что водители со стажем, порой даже не в курсе, что сейчас происходит на дорогах по новым правилам.

Судя даже по официальной информации, с которой я ознакомился на электронном табло в РОВД Фрунзенского района Минска, по сравнению с прошлым годом, в этом году, произошло значительное ухудшение дорожной ситуации со смертями, травмами, просто авариями. Поэтому ни к чему хорошему эти их дорожные «фокусы» не приводят. Уже просто перегнули палку. Такой бардак на дорогах развели, что просто кошмар!