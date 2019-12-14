Удушливый дым «Кузи» Татьяна Брицкая

14.12.2019, 16:53

«Адмирал Кузнецов» — символ российской государственной машины.

«Кузнецов» горел почти сутки. Дым стелился над заливом и городом: на ремонт крейсер оказалось некуда поставить, и работы проводились прямо в черте Мурманска. Итог очередного ЧП на авианосце — двое погибших и 12 пострадавших. В Мурманске и в порту приписки крейсера — Североморске — этому мало кто удивился. За 32 года службы на «Кузнецове» это далеко не первая трагедия. Единственный оставшийся у России авианосец, словно Молох, пожирает жизни… и военные бюджеты.

Стоимость первого в истории боевого опыта корабля, долгие годы стоявшего у причальной стенки, — сирийского похода двухлетней давности — по подсчетам РБК, включая расходы на топливо, питание и вылеты истребителей, составила от 7,5 млрд до 10 млрд рублей. При этом максимальный ход, который удавалось набирать «Кузе», как насмешливо называют крейсер на родной базе, менее 9 узлов.

Этот медленный и напрочь лишенный маневренности гигант похож на неповоротливого свадебного генерала в мундире, шитом золотом.

«Адмирал Кузнецов» во время сирийского похода. Фото: РИА Новости

Предмет постоянных шуток — шлейф дыма, сопровождающий корабль, который уже стал мемом. Его источник — коптящие котлы, установленные на «Кузнецове». Во время сирийского похода командиру корабля Артамонову даже пришлось объяснять журналистам, что «дым Отечества» — нормальное явление. А бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов, после трагедии «Курска» успешно пересевший в парламентское кресло, но не утративший свойственного военным специфического красноречия, со всей серьезностью объяснял, что «котельной, которая не дымит, не бывает».

Американское издание The National Interest в марте прошлого года включило «Кузнецова» в список худших авианосцев мира. Зато доморощенные патриоты называют корабль символом мощи российского флота. Сравнение не очень точное.

Скорее, «Кузя» — символ российской государственной машины: дорого, неэффективно, неконкурентоспособно, но выглядит пугающе, словно радищевское чудище: «озорно, огромно, стозевно и лаяй».

Символизм сокрыт в самой истории появления «Кузи» в составе Северного флота. Там он оказался, будучи тайно уведен из Севастополя в декабре 1991 года, накануне референдума «О провозглашении независимости Украины». Ранее президент Кравчук официально объявил построенный в Николаеве корабль собственностью Украины, и до особого решения «Кузнецов» должен был оставаться на севастопольском рейде. Но ретировался, оставив на берегу часть экипажа и летчиков.

«Кузнецов» — наш!» — провозгласили в Москве и поставили корабль, на чью доработку и обслуживание не было денег, к причалу. В первый поход он вышел только через 5 лет. Так началась история освоения колоссальных бюджетов, бравурных пресс-релизов и вечных ремонтов.

Впрочем, проржаветь и устареть авианосец успел еще до того — заложенный в 1983 году, к моменту ввода в эксплуатацию в 1991-м он подошел уже устаревшим. Но вместо модернизации кораблю лишь меняли имена, синхронно со сменой внутриполитического курса: на стадии проекта называли «Советским Союзом», при закладке — «Ригой», затем — «Брежневым», на испытаниях — «Тбилиси», а в 1990 году он получил громоздкое название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Экипаж «Адмирала Кузнецова» — почти две тысячи человек. Фото: РИА Новости

По бытующей в Североморске легенде, во время одного из многочисленных ремонтов в недрах «Кузи» нашли мумифицированное тело рабочего, который якобы заблудился где-то в отсеках еще на николаевской верфи. Легенда не легенда, но смертей на борту было много. А корабль действительно столь громоздок, что подчас сослуживцы одного года призыва впервые встречались только на дембеле — на «Кузнецове» служит почти две тысячи человек.

За 32 года эксплуатации на корабле произошло несколько крупных пожаров, их причиной почти всегда в итоге называли человеческий фактор.

Де-факто произошло это и сейчас, хотя уголовное дело по факту пожара только-только возбуждено. Официальные чины и неофициальные источники уже сообщили, что во время сварки вблизи энергоустановки искры попали на пропитанную мазутом ветошь.

Говоря менее канцелярским языком, теперь флот и судоремонтный завод «Звездочка» (в составе ОСК) кивают друг на друга в поисках виновного. По идее, «мощь российского флота» находилась на ремонте — в зоне ответственности завода, чьи специалисты и вели сварку в неубранном помещении. Но в пресс-службе предприятия, которую цитируют российские медиа, сообщили, что безопасность проведения сварки должны были контролировать военные, а именно: ответственный за проведение работ.

Версия удобная, но с моральной стороны небезупречная: ответственным за работы СМИ называют капитана 3-го ранга Виктора Измайлова, который найден мертвым в одном из отсеков.

Команда «Кузнецова». Фото: РИА Новости

Списать бардак на погибшего, впрочем, тоже одна из российских традиций. В гибели Измайлова есть еще одна характерная деталь.

Мурманское информагентство «Би-порт» выяснило: Виктор не успел покинуть пылающий отсек, так как до конца исполнял свой долг — искал одного из рабочих, которого не досчитались при эвакуации. Рабочий, как выяснилось позже, просто уехал с работы по личным делам, никого не предупредив.

На ремонте «Кузнецова» было занято до 400 человек, затеряться в такой толпе на крейсере-гиганте несложно. Но сложно понять, как при такой организации ремонта самого известного корабля российского ВМФ он еще остается на плаву. Между тем год назад директор «Звездочки» Сергей Маричев в интервью ТАСС обещал «научить новые системы «Адмирала Кузнецова» работать вместе». Тогда же Маричев заявил, что коллектив предприятия полностью готов к выполнению столь сложной задачи. Уже через три месяца после этого заявления «Кузнецов» получил 52 повреждения, в том числе взлетной палубы, при падении на корабль башенного крана в росляковском доке.

Строго говоря, СРЗ-82 в Рослякове (пригород Мурманска) не имеет отношения к предприятию Маричева — это структура «Роснефти». Но докование производилось в ходе того самого, порученного «Звездочке», ремонта. Тогда пресс-служба «Звездочки» называла причиной аварии скачок напряжения в городской электросети, который, впрочем, энергетики опровергли. Плавучий док, единственный в стране, способный принять гигантский авианосец, тогда затонул полностью и восстановлению не подлежит. «Кузнецов» как раз выходил из него после завершения этапа ремонтных работ. Кстати, это тот самый док, в котором в 2011 году вспыхнула атомная субмарина «Екатеринбург». И тоже во время сварочных работ, и тоже это человеческий фактор. В случае с «Екатеринбургом» с лодки ухитрились перед докованием еще и не выгрузить баллистические ракеты. Понес ли кто-то за это ответственность, неизвестно до сих пор.

Возвращаясь к последствиям пожара на «Кузнецове», можно только гадать, насколько он удлинит сроки ремонта крейсера. После аварии в доке военные утверждали, что новые повреждения не повлияют на сроки модернизации, и к 2020 году корабль будет как новенький. Так говорят и сейчас, хотя эксперты уже делают предположения, что раньше 2023 года с завода «Кузя» не выйдет.

Татьяна Брицкая, «Новая газета»