Фотофакт: По Могилеву гулял Человек-Паук и обещал спасти город 14.12.2019, 17:07

Фото: Виктория Лапутина, «МОГИЛЁВ real»

Герой комиксов торговал одеждой, а потом забрался на остановочный павильон.

Паблик «МОГИЛЁВ real» опубликовал фотографии Человека-Паука в весьма необычном для него амплуа.

12 декабря, на остановке «улица Островского», напротив Бургер Кинга, некто в костюме известного супергероя Человека-Паука стоял за прилавком. Герой комиксов предлагал купить у него женскую одежду.

Когда же торговля ему наскучила, Spiderman забрался на остановочный павильон и.. обещал спасти этот город.

Фото: Виктория Лапутина, «МОГИЛЁВ real»