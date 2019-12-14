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Фотофакт: По Могилеву гулял Человек-Паук и обещал спасти город

  • 14.12.2019, 17:07
Фотофакт: По Могилеву гулял Человек-Паук и обещал спасти город
Фото: Виктория Лапутина, «МОГИЛЁВ real»

Герой комиксов торговал одеждой, а потом забрался на остановочный павильон.

Паблик «МОГИЛЁВ real» опубликовал фотографии Человека-Паука в весьма необычном для него амплуа.

12 декабря, на остановке «улица Островского», напротив Бургер Кинга, некто в костюме известного супергероя Человека-Паука стоял за прилавком. Герой комиксов предлагал купить у него женскую одежду.

Когда же торговля ему наскучила, Spiderman забрался на остановочный павильон и.. обещал спасти этот город.

Фото: Виктория Лапутина, «МОГИЛЁВ real»
Фото: Виктория Лапутина, «МОГИЛЁВ real»

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