Фотофакт: По Могилеву гулял Человек-Паук и обещал спасти город
- 14.12.2019, 17:07
Герой комиксов торговал одеждой, а потом забрался на остановочный павильон.
Паблик «МОГИЛЁВ real» опубликовал фотографии Человека-Паука в весьма необычном для него амплуа.
12 декабря, на остановке «улица Островского», напротив Бургер Кинга, некто в костюме известного супергероя Человека-Паука стоял за прилавком. Герой комиксов предлагал купить у него женскую одежду.
Когда же торговля ему наскучила, Spiderman забрался на остановочный павильон и.. обещал спасти этот город.