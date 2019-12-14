Украинский «Нафтогаз» начал бурить сверхглубокую газовую скважину 2 14.12.2019, 17:16

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Фото: пресс-служба Нафтогаза

Работы по бурению начались в Харьковской области.

НАК Нафтогаз Украины начал бурение сверхглубокой скважины на Шебелинском месторождении в рамках совместного проекта с Schlumberger.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, скважину 888 начали бурить 12 декабря. Она позволит добывать газ из глубинных горизонтов. Стартовый дебит может составить около 100 000 куб. м в сутки с последующим ростом.

"При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа", - рассчитывают в Нафтогазе.

Фото: пресс-служба Нафтогаза

В компании отмечают, что в рамках контракта компания Schlumberger (один из мировых лидеров в сфере нефтегазовых сервисов) предоставит долотные сервисы, услуги по буровым растворам, проведет геофизические исследования, а также спуск обсадных колонн, цементаж и гидроразрыв пласта.

"Шебелинка 888 - это без преувеличения проект национального значения для украинской газодобычи. Если этот проект будет успешным, мы существенно нарастим нашу ресурсную базу, сможем увеличить объем добычи и приблизим энергонезависимость Украины", - сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

В своем Facebook он опубликовал коллаж процесса бурения и строительства новой скважины.