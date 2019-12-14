Слонимская больница прокомментировала резонансное фото полдника 31 14.12.2019, 17:48

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Люди сравнивали полдник с пайком в блокадном Ленинграде.

В группе "Жизнь Слонима" появился комментарий администрации Слонимской ЦРБ по поводу резонансного фото полдника, которым кормят пациентов в местной больнице. Как утверждают сотрудники администрации, фото с изображением продуктов питания в виде «бутерброда» является личной интерпретацией пациента и тем самым является поводом для необоснованных и нестоящих обсуждений посетителями различных групп, передает "Газета Слонимская".

Фото полдника — бутерброд с белым хлебом и вареной колбасой и запеченной картофелиной — действительно вызвало бурю комментариев. Посты с ним появились не только в соцсетях, но и на сайтах многих республиканских СМИ.

Некоторые люди сравнивали полдник с пайком в блокадном Ленинграде. Другие писали, что это очень вкусный полдник и что в больнице кормят очень хорошо, что неприхотливые пациенты очень даже довольны и благодарны за разнообразное и вкусное меню. Кто-то отмечал, в больницу люди идут лечиться, а не поесть, а кто-то шутил, что, мол, начался пост и что больница не президентская.

В своем комментарии Слонимская ЦРБ сделала акцент именно на форме подачи еды и привела в пример свои фото обедов, которыми кормят в больнице, заметив при этом, что «никто из пациентов не высказал свои недовольства по объемам порций и вкусовым качествам приготовленных и поданных блюд».

Приводим текст комментария полностью:

Уважаемые посетители групп, гости и жители г. Слонима! Питание в УЗ «Слонимская ЦРБ» организовано в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения Республики Беларусь (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 135 от 29.08.2008 года «Об утверждении инструкции об организации диетического питания в государственных организациях здравоохранения»), согласно которому используются стандартные диеты для питания пациентов. Предоставленные на фото продукты питания входят в перечень основных диет. Во всех лечебных учреждениях питание является диетическим, при расчете суточных норм сбалансировано по белкам, жирам, углеводам и с учетом суточной энергетической ценности (к/кал). Приобретение колбасных изделий (вареная колбаса высшего сорта) осуществляется по процедуре закупки с предоставлением сертификата качества, соответствует требованиям и может использоваться для питания пациентов. Запеченный картофель богат микроэлементами (калий, магний, клетчатка и витамин В6) и рекомендуется в пищу при различных диетах.

На завтрак, полдник, обед и ужин пациенты приглашаются в буфетные отделений, где сервированы столы в соответствии с назначенными диетами. Суточное меню предоставлено для ознакомления нашим пациентам на стенде информации в каждой буфетной и обновляется ежедневно. Тем пациентам, кто по объективным причинам не может посетить столовую – блюда подают в палату к постели на подносах в тарелках.

Фото с изображением продуктов питания в виде «бутерброда» предоставлено одним из наших пациентов, является его личной интерпретацией и аналогичные фото могут быть выложены в сеть кем угодно, тем самым предоставляя повод для необоснованных и нестоящих обсуждений посетителями различных групп.

К тому же, предоставленное фото с запеченным картофелем, белым хлебом и колбасой соответствует меню (полдник) от 28.11.2019 года, однако не соответствует форме подачи…

Уважаемые комментаторы! Люди попадают в больницу для лечения. Питание у нас диетическое, и следует отметить, что никто из пациентов не высказал свои недовольства по объемам порций и вкусовым качествам приготовленных и поданных блюд. Возможно, многим покажется использование в рационе перловой, пшенной, гречневой, овсяной каш недостойным для питания пациентов, но почему же не появляются фото с приготовленными рыбным, куриным суфле, котлет, плова, запеканок из творога, гуляша, тушеных овощей, которые готовятся на специальных плитах, в параконвектоматах?

Предлагаем для просмотра фото блюд ужина буфетных отделений и сервировку столов

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ПОЗИТИВА.

С уважением, администрация УЗ «Слонимская ЦРБ»