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В воскресенье в Беларуси будет до +7°C

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  • 14.12.2019, 18:05
В воскресенье в Беларуси будет до +7°C

15 декабря будет осенняя погода.

Днём воздух прогреется до 7 градусов тепла, такие данные сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает euroradio.fm.

В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. А из облаков будут идти дождь и мокрый снег.

Ночью и утром, когда температура воздуха составит от -1°C до +5°C, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается переменных направлений, порывистый.

Днём будет от 2 до 7 градусов тепла.


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