В Беларуси снова подорожает бензин 6 14.12.2019, 18:35

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Цена на топливо изменится уже завтра.

«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — сообщает onliner.by со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,62 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,72 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,94 руб., ДТ — 1,72 руб.

Напомним, что в последний раз топливо дорожало всего неделю назад — 8 декабря.

— А почему на копеечку? Что это за странная тактика? — уточнили журналисты в октябре нынешнего года у заместителя председателя «Белнефтехима» Андрея Бунакова.

— Для нас это не странная тактика, а продуманная стратегия для того, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов. Тем более в условиях модернизации, которая сегодня там проводится.

Напомним, в начале ноября премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что на сегодняшний день каких-то предпосылок повышать цены на топливо нет. При этом он уточнил: «Если произойдут какие-то скачки, возможно, плавное повышение продолжится».