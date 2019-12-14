Видеофакт: По Минску бегали шесть сотен Санта-Клаусов 7 14.12.2019, 19:12

Фото: Kp.by

Забег Санта-Клаусов проходит в Минске уже во второй раз.

В этом году по городу бегали люди в разных нарядах, но в костюмах Сант еще ни разу. Сегодня ситуацию исправили: в парке Победы собрались мальчики и девочки в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек, гномов, пингвинов, снеговиков и всех остальных символов зимы, которой пока не видно. Вокруг Комсомольского озера было размечено 6 трасс длиной от 500 метров до пятнадцати километров. Все финишеры получили медали, а победители еще и маленькие призы. Ведущая «Онлайнера» тоже побежала и задала участникам важные и неважные вопросы.

— 99% участников были нарядными: кто-то бежал в колпаке, а кто-то приготовил полноценный костюм. Поскольку соревновательный момент был весьма условным, победители получили символические призы: спортивные носки, кружки, дипломы, — рассказала специалист по связям с общественностью Ольга Гаврашко. По словам организаторов, каждый участник вместе со стартовым номером получит бафф (специальный шарф), чтобы бежать было теплее и комфортнее.

Забег Санта-Клаусов проходит в Минске уже во второй раз. В прошлом году они бегали вокруг Цнянского водохранилища.