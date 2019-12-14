Трюдо включил Украину в приоритеты МИД и минобороны Канады 1 14.12.2019, 19:14

Премьер Канады поручил главам МИД и минобороны страны поддерживать Украину.

Министерству иностранных дел и министерству обороны Канады поручено сотрудничать в рамках обязательств Оттавы по предоставлению помощи Украине и другим союзникам. Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампаню, передает gordonua.com.

"Я буду ждать, что вы будете работать с вашими коллегами и через установленные законодательные и нормативные процессы Кабинета, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности, вы будете... сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, нашим многосторонним обязательствам и целям политики правительства, таким как наши существующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине", – отметил премьер в мандате.

В мандате, переданном министру обороны Харджиту Саджану, Трюдо призвал обеспечить эффективность миссии UNIFIER, в рамках которой канадские инструкторы ведут подготовку украинских военнослужащих.

С 2015 года 200 канадских военных инструкторов проводят занятия с украинскими военнослужащими в рамках программы UNIFIER. В марте 2017 года Канада продлила мандат миссии до 31 марта 2019 года. По истечению этого срока Канада продлила миссию UNIFIER до конца марта 2022 года.