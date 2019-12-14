Главного режиссера Оперного театра уволят за прогулы 2 14.12.2019, 19:55

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Михаил Панджавидзе являлся главным режиссером Оперного театра с 2010 года.

Главный режиссер Национального театра оперы и балета Михаил Панджавидзе будет уволен за прогулы. Информацию об этом tut.by подтвердили в пресс-службе театра.

Как сообщили в пресс-службе театра, «Михаил Александрович Панджавидзе находится на больничном, но приказ о его увольнении за прогулы по статье Трудового кодекса подписан». От более подробных комментариев в театре пока отказались.

Михаил Панджавидзе являлся главным режиссером Оперного театра с 2010 года. За это время он поставил 18 спектаклей. Панджавидзе являлся последним представителем «старой» команды, которая осуществляла руководство оперным на протяжении последнего десятилетия. В мае 2019 года с должности главного дирижера ушел Виктор Плоскина. В ноябре покинул свою должность гендиректор Владимир Гридюшко.