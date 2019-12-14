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В Индии вспыхнули массовые протесты из-за закона о гражданстве

  • 14.12.2019, 20:06
В Индии вспыхнули массовые протесты из-за закона о гражданстве
Фото: ЕРА

Часть протестующих высказывалась не только против закона, но и против возможной волны миграции.

В городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия вспыхнули массовые протесты из-за закона об уточнении гражданства, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ВВС.

Полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.


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