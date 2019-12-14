«Скоро такие таксисты установят тариф в 100 рублей за километр!» 1 14.12.2019, 20:15

Девушка заплатила 75 рублей за 10 км на минском такси.

Пока Министерство транспорта решает вопросы, связанные с работой «Яндекс.Такси» в Беларуси, местные таксисты, оказывающие услуги, что называется, «от борта», не перестают удивлять своими тарифами. Почти 75 рублей за 9,5 км пробега по городу — это, возможно, не рекорд, но все же неприятный сюрприз для белоруски в преддверии новогодних праздников.

74 рубля 54 копейки

Читательница Ольга рассказала Onliner, как 12 декабря вечером ехала домой на такси.

— Я была на встрече в кафе на проспекте Победителей. Вышла, на улице стояло очень много такси. Было уже темно, телефон разрядился, идти до метро пешком не хотелось, — отметила девушка.

Ну раз машин такси так много, то можно выбрать любую — правильно? Неправильно. Когда Ольга подошла к одному из автомобилей, водитель заявил, что все авто, кроме одного, заняты. С виду свободны, но заняты — так, оказывается, бывает.

— Я последовала за большим боссом, мне просто хотелось поскорее добраться домой. Он указал машину, я села на заднее сиденье. За рулем была девушка, ей лет 30—35, в салоне темно, никакой информации о тарифах я не увидела. Назвала адрес, и мы поехали, — продолжает Ольга.

Ехать было недалеко, 9,5 км по чеку. По нему же поездка заняла 20 минут. Спасибо, сколько я вам должна? — так же говорят пассажиры такси?

— Водитель выдала мне чек на 74 рубля. Я переспросила — за что? Ведь это мошенничество чистой воды!

— На что девушка мне ответила, что на обслуживание автомобиля и ее самой как водителя, компания несет огромные затраты, так что тариф вполне нормальный. Говорит, все так ездят.

— И процитировала наизусть закон о такси — видимо, ей не в первый раз задают такие вопросы. И в компании водителей обучают первым делом этому закону.

Тоже стало интересно, что же это за автомобиль, на обслуживание которого уходят огромные затраты.

— Это был старый Mercedes. Не знаю, может быть, когда-то это была очень хорошая машина, но сейчас она как минимум старая, ничем особенным не примечательна.

— Водитель мне сказала, что авто ест очень много бензина.

Если так дорого заправлять и обслуживать автомобиль, может быть, имеет смысл подобрать что-то поэкономичнее?

— Я читала о таких случаях, но не предполагала, что сама могу попасться! Была уверена, что таксисты так разводят только иностранцев. Вообще, девушка-водитель всячески меня убеждала, что тариф вполне нормальный для Минска и без проблем платят и иностранцы, и наши граждане — у нее много клиентов.

У Ольги не оказалось нужной суммы наличными при себе, что делать? Водитель была так любезна, что предложила подождать клиентку, пока та сбегает до ближайшего банкомата при условии, что клиентка оставит что-то из личных вещей в машине. Пришлось читательнице так и поступить и отправиться пешком до ближайшей станции метрополитена, благо идти было недалеко.

— Я вернулась в машину, расплатилась. До моего дома оставалось еще какое-то расстояние не очень большое, водитель мне предложила, мол, давайте довезу до самого подъезда. Я ответила: «Спасибо, но мне кажется, что такая поездка будет мне не по карману». Она же пообещала сделать исключение и подвезти меня до подъезда бесплатно. И вообще, даже предлагала записать номер, сказав, что будет ставить для меня другие тарифы.

Ольга поискала в интернете информацию о перевозчике и нашла объявления о приеме водителей на работу. Соискателям обещают зарплату на уровне 1000—1500 рублей.

— Очень жаль, что правила на их стороне. Такая схема работает в основном для приезжих белорусов, иностранцев и людей, у которых нет возможности вызвать такси по мобильному. Все они совершенно не подозревают, что стоимость поездки может быть такой космической. Даже при небольшом расстоянии, — раздосадована читательница.

— Скоро такие таксисты установят тариф в 100 рублей за 1 километр — и никто им ничего не сделает!

Девушка считает, что водитель могла бы предупредить хотя бы об ориентировочной стоимости поездки, проинформировать о действующих тарифах.

— А так в темноте и тишине поехала, а после окончания поездки поставила перед фактом — 74 рубля. Это нечестно!

Ради интереса мы спланировали точно такую же поездку в популярных приложениях, которыми пользуются минчане. Вышло порядка 7—8 рублей — в десять раз дешевле.

А что по закону?

Может быть большая разница в тарифах тех такси, которые вызываются через диспетчерскую службу или мобильные приложения, и автомобилей, которые ловят «от борта». В первом случае цена формируется службой такси или сервисом, оказывающим такие же услуги. Во втором варианте перевозчик, являясь предпринимателем, самостоятельно определяет стоимость своих услуг.

Пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определяется по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда за поездку придется платить намного больше обычного, нужно помнить:

заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который в соответствии с законодательством сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму;

то, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера;

если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.

И еще один совет, который дал читателям человек, работающий таксистом в Минске: «Лучшее для пассажира при таких правилах игры — сразу договариваться на конкретную сумму. Все же представляют, сколько стоит их поездка. Ну накиньте немного в крайнем случае, если нет времени звонить диспетчеру. Но настаивайте на своей сумме. У нас привыкли, что ехать по счетчику — это гарантия того, что не обманут. Не обманут — вам дадут чек, не беспокойтесь. Но вы же не знаете, какие тарифы у этого водителя. Поэтому оговаривайте стоимость с точностью до рубля».