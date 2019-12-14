В Минске открылись две центральные рождественские ярмарки 1 14.12.2019, 21:43

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Фото: tut.by

Что и почем там продают.

Сегодня в Минске стартовали новогодние и рождественские ярмарки «Калядны кірмаш!». Их две: одна на Октябрьской площади, вторая — перед Дворцом спорта. Tut.by посмотрел, что там продают и по каким ценам.

Октябрьская площадь: бутерброд с икрой, еда из кулинарии и солянка

Пока на первых ярмарках совсем пустынно. Погода не располагает к праздничному настроению: на улице идет мелкий дождь, снега нет. На Октябрьской площади играет музыка, из динамиков доносится: «Белая зима началась внезапно, вышла и метет». О празднике напоминают лишь елка и фигуры лошадей с санями, на фоне серости из-за погоды выделяются павильоны-соты с огоньками.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

В прошлом году их расставили хаотично по площади, в этом — 12 павильонов от государственных предприятий стали в рядок ближе к проспекту. Среди павильонов с едой тут установлены и магазинчики с сувенирами и игрушками.

В отличие от других ярмарочных павильонов, у этих есть минус — они закрытые, пять человек в них помещаются с трудом. Вероятно, это вызовет неудобства в новогоднюю ночь, когда за горячими напитками и перекусами выстроится очередь. Но внутри можно перекусить, места у маленькой стойки есть для пары человек. А вот на улице никаких столиков или навесов нет.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Продавцы говорят, что из новинок есть «Чикен по-мински» (в виде котлеты) и тарталетки с грибами. В продаже много еды из кулинарии. Здесь можно найти салаты за рубль, обычные сосиски в тесте за 1,5 рубля, блинчики с ветчиной и сыром по 2,5 рубля, бутерброд с красной икрой за 2 рубля, слойки, пончики и прочее. В одном из павильонов мы обнаружили панский бургер с котлетой из курицы за 4 рубля. Кроме такого перекуса, в некоторых павильонах продают даже грибную солянку за 2,5 рубля.

Из горячих напитков, кроме чая и кофе, в продаже есть глинтвейн за 3,5 рубля и 2 рубля (безалкогольный), а в одном из павильонов мы нашли напиток и за полтора рубля.

Ярмарка на Октябрьской площади будет работать:

с 14 декабря по 7 января — с 12.00 до 23.00;

с 8 по 15 января — с 12.00 до 20.00;

в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января — с 23.00 до 4.00.

Фото: tut.by

Площадка у Дворца спорта: европейский формат с большим выбором стритфуда

Возле Дворца спорта поставили 35 деревянных домиков, формат очень похож на прошлогодний: есть несколько мест с навесом, где можно перекусить под крышей, столики на улице и бочки. Правда, людей здесь еще нет. Кроме еды и напитков на ярмарке продают сувениры, чаи, новогодние игрушки. Неподалеку стоит парк аттракционов, который еще даже не начинал свою работу. Шоу самоваров пока тоже никак себя не проявляет кроме как фотозона. На территории хаски бегают две собаки, есть фотозона и палатка.

Фото: tut.by

Люди греются в шатре от городской сети государственных магазинов.

Выбор еды здесь гораздо шире — на этой ярмарке продают больше стритфуда, а не продукции из кулинарии. Среди шаурмы, хот-догов, шашлыков и блинчиков, которые есть на каждом празднике, в одном из павильонов мы нашли немного экзотики. Как и в прошлом году, тут продают фаршированные улитки: по 5 рублей за 3 штуки, 10 рублей за 6 штук и 18 рублей за 12 штук. Есть на ярмарке и палатка от армянских предпринимателей, где продают сухофрукты по 25 и 55 рублей, небольшую чурчхелу по 6 рублей, восточные сладости. Есть здесь и драники — по 5 рублей за 3 штуки и по 3 рубля за 2 штуки, а еще драникбургеры от 5 до 6 рублей. На стенде с наклейкой «Вельмі смачная штука — гэта вам не шавуха» мы обнаружили ролл с венской колбаской за 4 рубля — такой симбиоз хот-дога и шаурмы.

Фото: tut.by

Что касается традиционных горячих напитков, то средняя цена на глинтвейн — 3,5 рубля, у частников маленький стаканчик глинтвейна стоит 5 рублей, большой — 7 рублей.

Эта ярмарка будет работать в таком режиме:

Фото: tut.by

с 14 декабря по 15 января, в будни — с 14.00 до 23.00, в выходные — с 12.00 до 23.00;

в новогоднюю ночь — с 23.00 до 4.00.