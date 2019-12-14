Больше ста белорусов обратились в милицию после отмены концерта Энрике Иглесиаса 7 14.12.2019, 21:57

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Люди не могут вернуть деньги.

3 декабря в «Минск-Арене» должен был выступить испанский певец Энрике Иглесиас. Об отмене мероприятия стало известно буквально за две недели, когда многие уже успели купить билет. Позже менеджмент артиста заявил, что не будет концертов также в Загребе и Риге. Сегодня в эфире телеканала ОНТ официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что в милицию уже обратились около сотни человек. Сколько всего людей не могут вернуть свои деньги, пока неизвестно, передает «Онлайнер».

Билеты на выступление Иглесиаса в «Минск-Арене» стоили до 354 рублей. Где сейчас находится представитель болгарской компании Art BG, которая является организатором выступлений артиста, не сообщается: на связь он не выходит.

— Всем пострадавшим необходимо обращаться в правоохранительные органы, так как считаем, что в действиях организатора будет усматриваться состав уголовно наказуемого деяния — такого, как мошенничество, так как организатор, скорее всего, не собирался проводить на территории Республики Беларусь концерт, — высказалась заместитель председателя правления городского общества защиты потребителей Дарина Гулюта.

— Действительно, в милицию обращаются граждане, которые хотят вернуть деньги за оплаченные билеты на концерт популярного певца, который по определенным причинам не состоялся. На сегодняшний день в милиции около 100 заявлений от потерпевших граждан, — прокомментировала Наталья Ганусевич.