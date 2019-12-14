Россия слабеет 2 14.12.2019, 22:10

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ФОТО: МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ, ТАСС

Последние события продемонстрировали истинную силу Украины в отношениях с соседом.

Первые за три года мирные переговоры показали, что Россия слабеет, а прогресс Украины дает ей дополнительные силы для противостояния влиянию Москвы, пишет издание The Christian Science Monitor в своей редакционной статье (перевод — inosmi.ru).

Несмотря на тот страх, который сегодня внушает Россия, будь то вмешательство в выборы или создание новых вооружений, ее президент Владимир Путин показался не таким уж и грозным на своих первых переговорах с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Более того, во вторник неожиданно возникло такое впечатление, что расстановка сил сейчас в пользу Украины. Путин пошел на уступки, которые ослабят конфликт на востоке Украины. А еще он пообещал через четыре месяца провести новые переговоры.

Одна из причин такой сговорчивости может состоять в осознании Путиным того, что сила не только в ракетах, кибервойнах и заказных убийствах. Она еще и в том, чтобы сделать Россию привлекательным местом для молодежи, где эта молодежь могла бы работать и создавать семьи. А в этом плане Путин как руководитель терпит неудачи. И он наверняка знает об этом.

По данным опросов, почти половина россиян моложе 24 лет хотела бы переехать за границу. Это очень резкий рост по сравнению с ситуацией пятилетней давности. Кроме того, реальные доходы в России сокращаются уже шесть лет, а волна протестов нарастает. В стране также сокращается население.

И напротив, в Украине растет заработная плата, а с возрождением демократии при Зеленском там может пойти на убыль миграция населения за рубеж. Международный валютный фонд только что поставил свою печать одобрения на проводимых в стране реформах, выделив Украине 5,5 миллиарда долларов заемных средств. Несмотря на продолжающуюся битву с олигархами и глубоко укоренившуюся коррупцию, молодежь ощущает какую-то надежду. «Мы сражались с Россией, не имея ничего [в 2014 году]. Мы создали армию с нуля, — говорит министр экономики Тимофей Милованов. — Единственное, что осталось сделать, это начать верить в себя».

Такие противоположные тенденции объясняют, почему Украина идет верным путем к полноправному членству в ЕС (а может быть, и в НАТО), а Путин всеми силами пытается помешать дрейфу соседнего государства в сторону Запада и принятию им демократических ценностей. Чем больше он выходит за границы дозволенного за рубежом, тем больше теряет молодежи у себя в стране.

Об этом в своей новой книге «Возвращение русского Левиафана» пишет профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Сергей Медведев. Война в Украине и захват Крыма в 2014 году, заявляет он, являются хорошим примером того, что Россия действует из страха и на основании мифа о том, что ее окружают враги. И этот страх стал самосбывающимся пророчеством.

«Сегодня России нужны не геополитические мифы, которые ведут нас к войне и мобилизации, а программа национальной демобилизации и снижение градуса ненависти и конфронтации с Западом, — пишет Медведев. — Холодная война закончилась. Пора строить дом и растить детей, а не посылать их на убой».

Украина пока еще не вышла из-под российского влияния. Но поскольку ее народ принял демократические идеалы ЕС и хочет равных возможностей, он в состоянии одержать победу в русскоязычных восточных регионах. Привлекательность сильнее, чем оружие.