Как Минск подготовился к Новому году 14.12.2019, 22:54

Фоторепортаж.

До Нового года всего две недели, а зима все не шевелится. Решать эту проблему уже начали искусственным путем: сегодня на улицах включили праздничную иллюминацию и зажгли огни новогодних елей. Кроме того, начали работу новогодние и рождественские ярмарки. Если вы пока не заставили себя покинуть теплое помещение и посмотреть на центр города вживую, «Онлайнер» предлагает посмотреть предновогодние снимки.

Фото: onliner.by

За подъем новогоднего настроения городские власти отчитываются праздничной статистикой: в этом году будет использовано 4685 гирлянд, 1483 световых мотива, 227 световых конструкций, в том числе 33 объемные фигуры — такие, как мяч у Дома футбола, клюшки с шайбой напротив «Минск-Арены», «Лоси» на ул. Притыцкого. Новогодние огни зажгут на 17 елях. Мощность всей иллюминации составит 956 кВт. Захотелось мандаринок и шампанского?

Фото: onliner.by

На католическое и православное Рождество, в Новый год и на старый Новый год праздничная иллюминация будет работать на протяжении всей ночи. Отключат ее 15 января.

Фото: onliner.by

Новогодние и рождественские ярмарки «Калядны кiрмаш!» традиционно расположились на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. На площади Свободы сегодня тоже открылись праздничные павильоны.

Фото: onliner.by

Сегодня уже известен режим работы площадок. На территории Октябрьской площади:

Фото: onliner.by

с 14 декабря 2019 г. по 7 января 2020 г. с 12:00 до 23:00;

с 8 по 15 января 2020 г. с 12:00 до 20:00;

в новогоднюю ночь с 23:00 31 декабря 2019 г. до 4:00 1 января 2020 г.

Фото: onliner.by

Возле Дворца спорта появилось 35 деревянных торговых шале. Здесь можно попробовать жареных улиток, съесть драников и блинов с разными начинками, бургеров и хот-догов, венгерских калачей, шашлыков, блюд литовской кухни, мяса в тандыре, выпить глинтвейна. Работать ярмарка будет так:

Фото: onliner.by

с 14 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. с 14:00 до 23:00 в будние дни;

с 12:00 до 23:00 в выходные дни;

в новогоднюю ночь с 23:00 31 декабря 2019 г. до 4:00 1 января 2020 г.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by