Безумец набирает долги Виктор Горбачев

15.12.2019, 8:12

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Какой объект скоро отдадут Китаю?

Россия не дала. Вообще не дала. Не договорились в Сочи.

Не дал Евразийский фонд стабилизации и развития 200 миллионов долларов в виде седьмого транша. А в планах было.

Никто не дает. Кроме Китая. И вот, до нового года будет получено в виде срочного кредита. Да-да, от Китая. И самое страшное тут то, что это не на развитие и прогресс в стране, а на погашение ранее взятых долгов. Ну, на погашение и обслуживание госдолга. Понимаете? Набрались выше крыши - и далее продолжают брать. Получается, берут кредит для погашения кредита?

Но есть одно - но. Надо помнить, что в отличие от России, Китай долгов не прощает. Он их забирает всегда. Нет денег? Забирают предприятия, землю, недра. Заберут в любом виде - но не простят.

Беларусь как безумец, набирается долгов. Может внуки смогут рассчитаться за этот аттракцион неслыханной мудрости? Почувствовали этот сладкий вкус халявы, разучились жить на свои. Теперь переотдалживают, чтобы старые долги отдать. Яма. Пропасть!

Как думаете, какой объект отдадут скоро Китаю? Гродно Азот?

Кредит берет государство Беларусь, а значит возврат кредита гарантируется всеми активами государства, какой еще гарант требуется?

Мы! Мы и отдавать будем. Не Лукашенко и его правительство, не Ермошина и ее члены ЦИК, а мы!

И не говорите что нет. Нам будут урезать зарплаты и пенсии, повышать налоговую нагрузку, услуги ЖКХ, вводить различные новые штрафные санкции за воздух и походы в лес, повышать цену на топливо, лишать социальных льгот. И драть! Драть три или пять шкур с белоруса. За свое прихоти и бездарное управление.

Власть будет и дальше пировать, но за счет нас. Брать кредиты, перекладывать на население и опять пировать. Жить одним днем. А дальше?

Внуки и правнуки пусть отгребают за их просчеты и развраты. Они греют этими кредитами руки узкого круга людей в стране, имеют с них свою долю, а народ в дерьме и холоде.

500 миллионов хватит до выборов дотянуть. А дальше, туже придется затянуть пояса.

Правда, не всем. Только народу. Дичь полная. Достаточно посмотреть, что происходит с теми неразвитыми странами, куда Китай уже запустил свои ручонки. Набрали кредитов, а в обмен получили распил природных ресурсов, предприятий и еще больший минус в экономике. Все грабли уже пройдены и не один раз, но только до белорусских гениев от сохи не доходит. Китай - не РФ, долги за окопные отношения не прощает. Тут, напоминание о том, что "деды воевали в одних окопах", не прокатит.

Варвары у власти. И не просто варвары. Враги. Настоящие, самые страшные и опасные. Внутренние.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»