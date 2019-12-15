О чем мечтает 10-миллионная белоруска 15.12.2019, 8:33

Она живет в Минском районе и работает учительницей.

Тридцать четыре года назад в Беларуси родилось 457 человек, и каждого из них признали десятимиллионным жителем. Одна из них – Елена Андрушкевич. Она живет в Минском районе, работает учительницей белорусского языка и растит двоих дочерей, сообщает «Белсат».

После бума рождаемости в середине 80-х количество белорусов еще некоторое время увеличивалось и достигло пика в 1994-м. А потом все пошло на спад. Дождемся ли мы снова десятимиллионного белоруса – большой вопрос.

«Я бы хотела иметь большую семью, и если так случится, что будут еще дети, то, конечно, буду рада. Тем более, что такое мое восхищение большой семьей разделяет мой муж», – говорит Елена Андрушкевич.

Убыль населения происходит прежде всего из-за падения рождаемости. Причины в основном экономические и социальные. А иногда женщины просто боятся рожать, говорит социолог Елена Артеменко.

«У нас очень длительный отпуск по уходу за ребенком по сравнению с соседними странами. Но из-за этих мер поддержки обратная сторона – то, что женщина очень сильно теряет на рынке труда. Женщин дискриминируют из-за того, что они уходят в декрет».

По данным Белстата, в прошлом году из Беларуси эмигрировало более 15 тысяч человек. Однако официальная статистика не учитывает большинства белорусов, которые уехали из страны, говорит наша собеседница.

«Если бы это фиксировалось, то ситуация с населением выглядела бы хуже», – объясняет Елена Артеменко.

Хотели бы вы, чтобы ваши дети остались жить в Беларуси? С таким вопросом журналисты обратились к минчанам.

«Вы знаете, я не хотела бы, чтобы он остался жить в Беларуси. Как-то тут сейчас все очень сильно меняется».

«Если будет уверенность в стране, если будет стабильность – то конечно».

«Я бы хотела, чтобы мой ребенок остался жить в Беларуси, потому что нам здесь нравится, здесь тихо и спокойно».

По последним данным все того же Белстата, в октябре в Беларуси проживало 9 миллионов и 454 тысяч человек. По сравнению с 1985 годом, когда родилась Елена, мы потеряли полмиллиона жителей.

«Я думаю, что если бы просто рожать, хотя пять, хоть десять, то это ситуацию не спасет. Я точно не знаю, в чем причина. Если в том, что мы не рожаем, то да. Но мне кажется, что это не единственная причина, почему у нас так случилось. Поэтому давайте все вместе думать о том, чтобы нас становилось больше», – предлагает Елена Андрушкевич.

Специалисты по демографии говорят, что без эффективных комплексных мер к 2050 году белорусов станет еще на 1 миллион меньше.