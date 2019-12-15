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Российская партия «Яблоко» выбрала нового лидера

  • 15.12.2019, 8:43
Российская партия «Яблоко» выбрала нового лидера

Решение одобрил съезд.

Николай Рыбаков избран новым председателем российской партии "Яблоко". Такое решение члены партии приняли на съезде, состоявшемся в субботу, 14 декабря. За кандидатуру Рыбакова, до избрания являвшимся заместителем председателя, проголосовали 69 делегатов. Еще 40 голосов получил руководитель отделения "Яблока" в Пскове Лев Шлосберг, а 19 человек поддержали действующего председателя Эмилию Слабунову, сообщает dw.com.

Николай Рыбаков в последние годы руководил несколькими кампаниями партии - в том числе президентской кампанией ее основателя Григория Явлинского, а также участием кандидатов от "Яблока" в муниципальных выборах и выборах в Мосгордуму.

Действующий председатель, Эмилия Слабунова, занимает этот пост с декабря 2015 года. Она сменила Сергея Митрохина, который руководил "Яблоком" с июня 2008 года.


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