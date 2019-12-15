Четыре вопроса по делу Шеремета 8 15.12.2019, 8:59

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ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ

ФОТО: SVABODA.ORG

Накануне Авакову были даны полгода испытательного срока.

После брифинга о задержании фигурантов дела об убийстве у меня остались вопросы, пишет в «Фейсбуке» юрист-криминолог, председатель украинского Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр.

1. Кто заказчик убийства Шеремета?

2. Какой мотив у заказчика и мотив у исполнителей?

На брифинге озвучили версию о цели дестабилизации ситуации в Украине. Но для такой цели выбрано очень неудачно: время года — лето, когда большинство в отпусках, и, извиняюсь, личность убитого. Павел Шеремет был очень деликатным и взвешенным в своих высказываниях и честно говорил, что он гражданин другой страны. Известным он был прижизненно, давайте честно, далеко не каждому украинском.

То есть, как его убийство должно было привести к дестабилизации? Какое чувство должны были испытать украинцы, кроме грусти и сожаления по отношению к смерти Шеремета, чтобы началась волна дестабилизации?

Как его убийство должно было привести к дестабилизации?

3. Кто привел в действие взрывчатку?

4. Зачем всем 5-м лицам, названым подозреваемыми, дестабилизация в Украине? Они принадлежали к какой-то группировке? У них была какая-то идейная цель? Ими руководили из Кремля или из Украины? Что бы им дала дестабилизация? Ведь она не может быть конечной целью, а создается для реализации каких-то последующих действий, которые в условиях дестабилизации проще осуществить.

И, простите, зачем участвовал в брифинге президент, я так и не поняла.

P. S. Президент давал министру полгода испытательного срока. Вот-вот он истекает.