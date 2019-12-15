Не стало трижды лучшего хоккеиста Беларуси Владимира Цыплакова 3 15.12.2019, 9:48

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Фото: delaemvmeste.by

Помните его легендарный гол России?

Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Страница хоккея в Беларуси».

Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ.

В составе сборной Беларуси выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.

Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. По окончании игровой карьеры тренировал минское «Динамо», челябинский «Трактор», омский «Авангард», череповецкую «Северсталь», солигорский «Шахтер», входил в штаб сборной Беларуси.

Именно Владимир Цыплаков принес нашей команде одну из самых громких побед в ее истории - над Россией на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге, напоминает tut.by.

На домашний чемпионат россияне привезли один из самых звездных составов в своей истории: Павел Буре, Илья Брызгалов, Андрей Марков, Сергей Гончар, Алексей Житник, Виктор Козлов, Алексей Яшин, Максим Афиногенов, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Виктор Козлов - все они приехали в Питер за золотыми медалями.

Россияне мощно начали чемпионат, но затем забуксовали, а одно из самых знаменитых поражений потерпели от белорусов.

Наша команда победила звездного соперника со счетом 1:0, а победную шайбу забросил Владимир Цыплаков после сольного прохода и передачи Алексея Калюжного.